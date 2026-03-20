Δραγανίδης:-Μόλις-22,9%-το-ποσοστό-των-αυτοαπασχολούμενων-γυναικών-στην-Ελλάδα

Την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανέδειξε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πασχάλης Δραγανίδης, υπογραμμίζοντας την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 4ου Φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται σήμερα.

Ο κ. Δραγανίδης σημείωσε ότι το ποσοστό γυναικών που επιχειρεί διεθνώς ποικίλει ανάλογα με την χώρα. Στις αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ευρώπη, μόνο το 30-35% αυτοαπασχολούμενων είναι γυναίκες, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο. Το ποσοστό στη χώρα μας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι στο 22,9%, παρά τις κατευθύνσεις που προσπαθούμε να πάρουμε σε εθνικό επίπεδο, ανέφερε.

«Μέχρι τις 23 Μαρτίου τρέχει ακόμη ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που ενισχύει την γυναικεία επιχειρηματικότητα με 17.500 ευρώ, αλλά δυστυχώς μόλις το 2% των επενδυτικών κεφαλαίων πηγαίνει σε εταιρίες που έχουν ιδρύσει γυναίκες, ένα πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει και προσπαθούμε να το αναστρέψουμε».

Μάλιστα ο κ. Δραγανίδης πρόσθεσε ότι η έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας στις γυναίκες είναι ακόμη εμφανής και «πρέπει ως Επιμελητήριο να ασχοληθούμε να την ενισχύσουμε». Το ίδιο ισχύει και για την επιχειρηματική κουλτούρα των νέων. «Ως Επιμελητήριο έχουμε ρόλο να συμβουλεύουμε τους επιχειρηματίες της περιοχής και ειδικότερα τους νέους επιχειρηματίες. Η διασύνδεση με τον σιδηρόδρομο είναι μία σωστή κίνηση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Προς το παρόν όμως, το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί και οποιαδήποτε αύξηση του κόστους μεταφοράς μίας τοπικής επιχείρησης που θέλει να πουλήσει στην Αθήνα, απλά αυξάνει «το χάσμα» του με την ενδοχώρα και την ΕΕ. Γι’ αυτό ως επιμελητήριο έχουμε προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο να πάρουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί».

Από την πλευρά του ο Στέφανος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας τόνισε ότι ως Περιφέρεια υπολείπεται σε ερευνητικό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας έχει κάνει σημαντικά βήματα μέσα από συνέργειες, όπως η Θερμοκοιτίδα Θέκλα, Lab40 κ.α

«Έχουμε χαράξει μία στρατηγική ανάπτυξης, που αναπτύσσεται μέσα από μία γέφυρα διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τα ερευνητικά τμήματα επιχειρήσεων, όπως και τα επιμελητήρια δίνουν πληροφορίες χρήσιμες στα πανεπιστήμια στον τομέα της έρευνας. Οι δομές καινοτομίας και οι επιταχυντές, από τη πλευρά τους, κάνουν ένα consulting και mentoring, ώστε να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και να τους δίνουν σωστές κατευθύνσεις» σημείωσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι «η Περιφέρειά μας έχει πολλά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη, ειδικά στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού. Εφαρμόζοντας καλές πρακτικές με ομάδες όπως το Lab40, προσπαθούμε να προσφέρουμε ένα δυναμικό δίκτυο mentoring. Δεν είναι μονόδρομος η κρατική χρηματοδότηση, πρέπει να στηριχθούμε και σε άλλους τρόπους χρηματοδότησης, όπως η ευνοϊκή φορολογική διάταξη που έχει εισαχθεί στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας».

Η Αγγελική Δράκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και συν-ιδρύτρια του «Γκρίζο και Πράσινο» είπε ότι τα πιο σημαντικά κομμάτια στη προσπάθεια ενός επιχειρηματία στην περιφέρειά της Κομοτηνής είναι η διασύνδεση και η συνέργειες που ακόμη «λείπουν». Ο καθένας μόνος μας δεν μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα αν δεν έχουμε στο «πλευρό» μας και τους υπολοίπους επιχειρηματίες της περιοχής, σημείωσε. Παράδειγμα ένα τοπικό προϊόν για να «εισαχθεί» σε ένα ξενοδοχείο, θα πρέπει ο τοπικός ξενοδόχος να μας γνωρίσει πρώτα. Πρέπει τα προϊόντα μας να είναι προϊόντα με «ονοματεπώνυμο». Τα προϊόντα πρέπει να προωθούνται με σωστό τρόπο, πρέπει να επενδύσουμε στο σωστό branding γιατί μόνο μέσα από το σωστό branding οι τουρίστες θα έρθουν και θα ξαναέρθουν στην περιοχή μας, προσθεσε.

Ο Φίλιππος Φαρμάκης, Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ιδρυτής INEM Technologies p.c. τόνισε ότι στο ΔΠΘ προσπαθούν να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και στο επίπεδο των καθηγητών και των φοιτητών. Για τους καθηγητές ενισχύεται η έρευνα και η διαδικασία πατέντας. Για τους φοιτητές κάνουν αρκετά μαθήματα για το πως να προωθούν τις ιδέες τους καλύτερα, με απώτερο στόχο μέσα από αυτές να προκύψουν «start-upers».

Η Μελίνα Τάσσου, Ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια Domaine Kikones σημείωσε ότι στην Θράκη ο οινο-τουρισμός είναι ακόμη σε χαμηλό επίπεδο και το όνειρό της είναι να αναπτυχθεί περισσότερο η αμπελουργική ζώνη της Ροδόπης στη Μαρώνεια. «Τα οινοποιεία στην περιοχή είναι λίγα και για να στηριχθεί ο οινο-τουρισμός, πρέπει να γίνουν τα κρασιά μας γνωστά στον κόσμο. Έτσι προωθούμε τις επισκέψεις στο οινοποιείο μας, το μοναδικό στη Ροδόπη, καθώς πουλάμε περισσότερο σε περιοχές εκτός της Περιφέρειάς μας». Πρέπει ο κόσμος «να μας γνωρίσει» από κοντά, πρέπει να μπούμε στο «μυαλό» του πελάτη και επισκέπτη και να του ενισχύσουμε την εμπειρία και όχι αυστηρά το προϊόν μας, έτσι ώστε να μας προτιμήσει, κατέληξε.

Τέλος, ο Ιωάννης Σαρρής, Επιχειρηματίας, BATIS New Age και «Στου Σαρρή» τόνισε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θεωρείται η Περιφέρεια με τους «πιο φτωχούς» πολίτες της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον τουρισμό και στις επιχειρήσεις της περιοχής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή μας είναι η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Βασικό κίνητρο που πρέπει να δοθεί είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο τουρισμός, είπε. Πρέπει να στοχεύσουμε στον ποιοτικό τουρισμό και να προωθήσουμε την περιοχή μας και τα προϊόντα μας σωστά.

«Εμείς οι επιχειρηματίες, για να «αντέξουμε» θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να φέρουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη στην περιοχή μας. Μπορούμε και στρατηγικά, γεωγραφικά, να έχουμε άλλη-καλύτερη θέση στον χάρτη προορισμών, αν το προσπαθήσουμε και αν γίνουμε πιο εξωστρεφείς και ως επιχειρηματίες και ως μέλη του Επιμελητηρίου της περιοχής» υποστήριξε ο κ. Σαρρής.