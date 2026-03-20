Επικεφαλής-ΔΟΕ:-Η-αποκατάσταση-της-προμήθειας-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου-από-τον-Κόλπο-μπορεί-να-χρειαστεί-6-μήνες

Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), προειδοποίησε ότι μπορεί να χρειαστούν έξι μήνες για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι οι πολιτικοί και οι αγορές υποτιμούν την κλίμακα της αναταραχής στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλη την περιοχή του Κόλπου.

Την περασμένη εβδομάδα, μερικά από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο στην περιοχή του Κόλπου έχουν πληγεί από το Ιράν.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

