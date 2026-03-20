Ερντογάν:-«Επιστρατεύουμε-όλα-τα-μέσα-για-ειρήνη»

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι στη Ριζούντα, τον τόπο καταγωγής του, εστίασε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ/Ισραήλ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα ότι η Άγκυρα κινητοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για αποκλιμάκωση, ενώ κατηγόρησε ευθέως την ισραηλινή πλευρά για αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι στη Ριζούντα, τον τόπο καταγωγής του, εστίασε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάνοντας ειδική αναφορά στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ/Ισραήλ και στις επιπτώσεις του στην περιφερειακή σταθερότητα.

«Η 28η Φεβρουαρίου σηματοδότησε την έναρξη επιθέσεων με επίκεντρο το Ιράν, με τις προκλήσεις του Νετανιάχου, που έχουν βαθύνει ακόμη περισσότερο την αστάθεια στην περιοχή μας. Ως Τουρκία επιστρατεύουμε όλα τα μέσα μας για την αποκατάσταση της ειρήνης και της ηρεμίας, για την επανέναρξη του διαλόγου και της διπλωματίας», όπως είπε.

Κατηγορίες κατά Ισραήλ

Ο Ερντογάν υιοθέτησε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο απέναντι στο Ισραήλ, συνδέοντας τον πόλεμο με ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Η τρομοκρατία του Νετανιάχου συνεχίζει να απειλεί την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Στη Γάζα, το σιωνιστικό δίκτυο γενοκτονίας συνεχίζει να εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, να αφαιρεί ζωές και να διαπράττει καταστροφές και αυθαιρεσίες», τόνισε.

Μέτρα και επαγρύπνηση

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά της.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο. Αν υπάρχουν σχέδια από δυνάμεις του κακού, υπάρχει και το σχέδιο του Θεού, που τελικά θα υπερισχύσει», είπε χαρακτηριστικά.

- – ΜΠΕ

