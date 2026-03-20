Ευρωπαϊκό-Συμβούλιο:-Νέος-αντιπρόεδρος-της-ΕΚΤ-ο-Μπόρις-Βούτσιτς

Τον διορισμό του Μπόρις Βούτσιτς στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για οκταετή θητεία χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο νέος αντιπρόεδρος θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος από την 1η Ιουνίου 2026. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ΔΣ της ΕΚΤ. Το Eurogroup υποστήριξε την υποψηφιότητα του κ. Βούτσιτς στις 19 Ιανουαρίου.

Ο Μπόρις Βούτσιτς γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου 1964 και είναι Κροάτης οικονομολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου και Διοικητής της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας, θέση που κατέχει από το 2012. Αποφοίτησε από τη Σχολή Οικονομικών του Ζάγκρεμπ το 1988, όπου έλαβε και το διδακτορικό του το 1996.

Την ίδια χρονιά διορίστηκε επικεφαλής του τμήματος έρευνας της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας. Αργότερα, το 1997, έγινε λέκτορας στη Σχολή Οικονομικών του Ζάγκρεμπ και το 2003 αναπληρωτής καθηγητής.

Από το 2000, ο Βούιτσιτς κατείχε τη θέση του Αντιδιοικητή της Κροατικής Εθνικής Τράπεζας και το 2012 ανέλαβε τη θέση του διοικητή ενώ βρίσκονταν στο «τιμόνι» και κατά τη διάρκεια της ένταξης του Ζάγκρεμπ στην ΕΕ.

Το 2018, η κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς συμφώνησε να επαναδιορίσει τον Βούιτσιτς για δεύτερη εξαετή θητεία στην Εθνική Τράπεζα της Κροατίας.