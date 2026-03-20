Η αναχαίτιση πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία – Τι κατέγραψε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο

Την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέγραψε τηλεοπτικό δίκτυο από την Τουρκία, παρουσιάζοντας - τη δράση του αντιπυραυλικού συστήματος αεράμυνας.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, ο διάλογος μεταξύ του παρουσιαστή του A Haber και του δημοσιογράφου Ορχάν Σαλί ήταν ο ακόλουθος:

– Παρουσιαστής A Haber: Πάμε στη Σαουδική Αραβία, έχουμε νέες εκρήξεις.

– Ορχάν Σαλί: Ναι δεν ξέρω αν βλέπετε, αλλά μόλις εκτοξεύθηκαν οι Patriot. Aν ακούτε…ναι είναι οι Patriot….Ακριβώς 5 Patriot εκτοξεύθηκαν και υπήρξε έκρηξη.

– Παρουσιαστής A Haber: Ορχάν, το σημείο το οποίο βρίσκεσαι είναι εκεί που είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών και εκεί έγινε μια επίθεση.

– Ορχάν Σαλί: Το ξενοδοχείο το οποίο βρισκόμαστε είναι αυτό με τις διπλωματικές αποστολές. Υπήρξε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο και οι Patriot αναχαίτισαν κι ακόμα εκτοξεύουν πυραύλους για να αναχαιτίσουν. Μας πήγαν εντός του ξενοδοχείου καθώς πέφτουν θραύσματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ερντογάν: Το σιωνιστικό Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τις σφαγές χιλιάδων ανθρώπων

Την ίδια στιγμή, συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά του «σιωνιστικού Ισραήλ» ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το οποίο αναφέρει πως «θα πληρώσει το τίμημα» μετά τις «σφαγές χιλιάδων ανθρώπων».

«Η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναβρασμό.Το Σιωνιστικό Ισραήλ έχει σφαγιάσει εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους. Με το θέλημα του Θεού, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα γι’ αυτό. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας βοηθάει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.