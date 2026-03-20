Ιράν:-Οι-εξαγωγές-πετρελαίου-από-το-νησί-Χαργκ-συνεχίζονται-κανονικά

Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιράν αναφέρει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από το νησί Χαργκ συνεχίζονται αδιάλειπτα.

«Η ασφάλεια έχει εδραιωθεί πλήρως στο νησί Χάργκ και οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία διακοπή», δήλωσε ο εκπρόσωπός της σε δήλωση που μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «βρίσκονται στο αποκορύφωμα της αμυντικής τους ετοιμότητας και θα δώσουν μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση σε όλα τα κακά και τις επιθέσεις του εχθρού», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η κομβική σημασία του νησιού

Το νησί Χαργκ, περίπου 30 χιλιόμετρα (18 μίλια) από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν, αποτελεί κόμβο για περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Επλήγη από αμερικανικές επιδρομές το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να στοχοποιήσει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού εάν το Ιράν συνεχίσει να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγική πλωτή οδό μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

