Ισπανία:-Μείωση-ΦΠΑ-στα-καύσιμα-λόγω-πολέμου,-μετέδωσε-το-ser

Η Ισπανία πρόκειται να μειώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στα καύσιμα στο 10% από 21%, στο πλαίσιο μέτρων ανακούφισης από το οικονομικό πλήγμα που έχει επιφέρει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε ο ραδιοσταθμός SER, επικαλούμενος πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια.

Η Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, κάτι που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης κατά 0,30 έως 0,40 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SER.

Η κυβέρνηση θα καταργήσει φόρο 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικού, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Τα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας.