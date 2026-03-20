Κέρκυρα: Σχεδόν 95% ικανοποίηση επισκεπτών – Στο 1 δισ. ευρώ ο τουριστικός «πυρήνας»

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας πραγματοποιήθηκε, σήμερα, η εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με τίτλο «Τουρισμός & Οικονομία στην Κέρκυρα: Δεδομένα με γνώμονα μια νέα εποχή ανάπτυξης» στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δύο ολοκληρωμένες μελέτες, οι οποίες αποτυπώνουν με μετρήσιμα στοιχεία τόσο την εμπειρία των επισκεπτών όσο και τη δομή της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο κατανόησης για το παρόν και το μέλλον του νησιού.

Κρουαζιέρα: Ανοδικά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά – Σημαντικοί προορισμοί και προοπτικές

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, κας Αντριάνας Παρασκευοπούλου, η οποία καθοδήγησε τη συνολική ροή της παρουσίασης και των συζητήσεων, αναδεικνύοντας τα βασικά ευρήματα και θέτοντας τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα της Κέρκυρας.

Η Έρευνα Ικανοποίησης και Βελτίωσης Εμπειρίας Επισκεπτών, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG, κατέγραψε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών της Κέρκυρας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προορισμού σε διεθνές επίπεδο. Το 94,8% των επισκεπτών δηλώνει πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένο από τη συνολική εμπειρία στην Κέρκυρα, με βασικά σημεία υπεροχής το φυσικό περιβάλλον, τη φιλοξενία και τη συνολική εικόνα του νησιού.

Ταυτόχρονα περισσότερο από το 96% των επισκεπτών θα συνιστούσε την Κέρκυρα ως προορισμό ταξιδιού, ενώ το 97% όσων είναι ικανοποιημένοι με εστίαση, καταστήματα και διασκέδαση δηλώνουν συνολικά πολύ ικανοποιημένοι και θα σύστηναν το νησί! Ωστόσο, η έρευνα ανέδειξε συγκεκριμένα σημεία που επηρεάζουν την εμπειρία, όπως η ποιότητα των υποδομών, η διαχείριση της αυξημένης επισκεψιμότητας και η συνοχή της τουριστικής εμπειρίας με πιο δυνατό παράδειγμα το οδικό δίκτυο του νησιού, με τον 1 στους 5 επισκέπτες να το θεωρούν προβληματικό.

Σε δεύτερο επίπεδο, η ανάλυση υπογράμμισε ότι η υψηλή ικανοποίηση δεν αποτελεί δεδομένο, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας και συντονισμού. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι ακόμη και επιμέρους αδυναμίες μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα του προορισμού, καθιστώντας αναγκαία μια πιο ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της εμπειρίας του επισκέπτη. Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποίησαν η κα. Δέσποινα Παπαχρυσάνθου, Partner, Transformation & Operations της KPMG, και ο κ. Γιώργος Τζοβλάς, Senior Manager της KPMG.

Ο Οικονομικός Χάρτης Κέρκυρας – Παρατηρητήριο Αγοράς, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), χαρτογράφησε τη δομή της τοπικής οικονομίας, αναδεικνύοντας τον τουριστικό πυρήνα ως βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι βασικοί κλάδοι του τουρισμού – καταλύματα, εστίαση, τουριστικά πρακτορεία και δραστηριότητες ενοικίασης – συγκεντρώνουν συνολικό κύκλο εργασιών που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 36% της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού. Ενδεικτικά, ο κλάδος των καταλυμάτων κατέγραψε σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα 614 εκατ. ευρώ, ενώ τα τουριστικά πρακτορεία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, ξεπερνώντας το 60% την τελευταία τριετία. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο εμπόριο, αφού το μεγαλύτερος κλάδος σε αριθμό μονάδων στο νησί, με περισσότερες από 2.900 ενεργές επιχειρήσεις και σωρευτικό τζίρο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από το 2023.

Παράλληλα, το Παρατηρητήριο Αγοράς ανέδειξε ότι η οικονομία της Κέρκυρας λειτουργεί ως ένα αλληλεξαρτώμενο οικοσύστημα, όπου οι βασικοί κλάδοι συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία η εποχικότητα συνιστά ένα από τα πιο κρίσιμα δομικά χαρακτηριστικά της τοπικής οικονομίας. Η υψηλή συμμετοχή του τρίτου τριμήνου στον ετήσιο τζίρο πολλών κλάδων αποτυπώνει την έντονη τουριστική εξάρτηση της Κέρκυρας. Ωστόσο, η μελέτη υπογραμμίζει ότι η έννοια της «τουριστικής επιχείρησης» δεν περιορίζεται μόνο στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Αντίθετα, τουριστική διάσταση αποκτούν και κλάδοι που εμφανίζουν είτε εποχική συγκέντρωση τζίρου είτε αιτιώδη εξάρτηση από τη ζήτηση που δημιουργεί ο τουρισμός. Τα ευρήματα παρουσίασαν η κα. Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ και Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, και ο κ. Πολύβιος Μουκούλης, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τρία θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αγοράς, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας, κατά τη διάρκεια των οποίων αναδείχθηκε η σύνθετη εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών κλάδων ανέδειξαν τη δυναμική του τουριστικού οικοσυστήματος, αλλά και τις προκλήσεις βιωσιμότητας που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος και τον ανταγωνισμό, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη μεγαλύτερης σύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας με την τοπική αγορά.

Από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, τονίστηκε η πίεση που δημιουργεί η αυξανόμενη επισκεψιμότητα στις υποδομές και την καθημερινότητα, καθώς και η ανάγκη για πιο ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του νησιού. Σε επίπεδο στρατηγικής, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των δεδομένων για τη χάραξη πολιτικών που θα ενισχύσουν την τοπική επιχειρηματικότητα, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου ανάπτυξης για την Κέρκυρα και το Ιόνιο.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εθνικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης, κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, οι Βουλευτές Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Μπιάγκης και κ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ιωάννης Βουτσίνας, οι Δήμαρχοι Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, κ. Στέφανος Πουλημένος, Βόρειας Κέρκυρας, κ. Γιώργος Μαχειμάρης, Παξών, κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, η κ.α. Στέλλα Αικατερίνη Κουλούρη, ως εκπρόσωπος του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, ο κ. Χαράλαμπος Βούλγαρης, Εκπρόσωπος Δ.Σ. ΣΕΤΕ, καθώς και εκπρόσωποι των βασικών επαγγελματικών και επιχειρηματικών φορέων του νησιού, μεταξύ των οποίων ο κ. Κωνσταντίνος Μέριανος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας,ο κ. Αλέγρης Ιωάννης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Περικλής Κατσαρός από την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων, ο κ. Βασίλης Βασιλάκης, Πρόεδρος Ένωσης Εστίασης και ο κ. Ναπολέων Πάτρας, Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κέρκυρας.

Η κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε: «Θα ήθελα να συγχαρώ το Επιμελητήριο Κέρκυρας για την σημερινή διοργάνωση και την πρωτοβουλία εκπόνησης των μελετών που καταγράφουν την τουριστική και την συνολική οικονομική δυναμική του νησιού. Η Κέρκυρα είναι ένας τόπος με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ελληνικού τουρισμού, του κλάδου που συνεχίζει να δικαιώνει τις προσδοκίες μας και να στηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας… Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της Κέρκυρας προωθώντας, μαζί με την Περιφέρεια Ιονίων, σημαντικά έργα που θα υποστηρίξουν μια τουριστική ανάπτυξη βιώσιμη με ακόμα πιο ισχυρή προοπτική.

Ήδη δρομολογούνται έργα για δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων. Ταυτόχρονα προχωρούν βελτιώσεις σε βασικές υποδομές όπως η ύδρευση και το οδικό δίκτυο που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών… Η Κέρκυρα θα είναι λοιπόν σε μερικά χρόνια ένας τόπος με μια νέα αναπτυξιακή δυναμική τόσο στον τουρισμό όσο και ευρύτερα.

Το βέβαιο είναι ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας, τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην υπόλοιπη χώρα, είναι απαραίτητη η συνεργασία κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα. Καίριος είναι ασφαλώς και ο ρόλος των επιμελητηρίων στη σύνδεση του τουρισμού με την ευρύτερη επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα.»

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Κέρκυρας, κ. Στέφανος Γκίκας, κατά την παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην στρατηγική ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού με παράλληλη βελτίωση των ευρύτερων λιμενικών υποδομών στην ΠΕ Κέρκυρας, στρατηγική που και ο ίδιος υπηρετεί θεσμικά. Εστίασε επίσης στην ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. Τέλος ανέφερε ότι η γενικότερη βελτίωση των υποδομών – οδικό δίκτυο, ύδρευση, ψηφιακές υπηρεσίες, κ.α. – αποτελούν βασική παράμετρο για την βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη.

Ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης, σημείωσε: «Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Κέρκυρα, αλλά συνολικά τα νησιά. Η οικονομική τους δραστηριότητα είναι σε μεγάλο βαθμό στραμμένη προς τον τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας σε πολλαπλά επίπεδα και τομείς: από τον κατασκευαστικό κλάδο και τις υπηρεσίες, μέχρι δικηγόρους, συμβολαιογράφους και μεσίτες. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που συμπαρασύρει και ενεργοποιεί πολλές άλλες.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης βιομηχανίας στα νησιά. Παράλληλα, ο τουρισμός δεν έχει συνδεθεί όσο θα μπορούσε με την αγροτική δραστηριότητα. Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η ανάγκη αξιοποίησης τοπικών προϊόντων από ξενοδοχεία και εστιατόρια, ώστε να ενισχυθεί ο γαστρονομικός τουρισμός.

Στρατηγικά, είναι λοιπόν απαραίτητο να εξεταστεί η ανάπτυξη και άλλων τομέων πέρα από τον τουρισμό.»

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, κ. Κώστας Μουζακίτης, δήλωσε: «Για πρώτη φορά έχουμε μια τόσο ξεκάθαρη εικόνα για τον τουρισμό και την οικονομία της Κέρκυρας, με δεδομένα που δείχνουν έναν ισχυρό προορισμό και έναν τουριστικό πυρήνα που παράγει περίπου το 36% της οικονομικής δραστηριότητας, αγγίζοντας το 1 δισ. Ευρώ, με συνολική οικονομική συνεισφορά που ξεπερνά τα 3 δις. ευρώ.

Το ζητούμενο πλέον είναι πώς αυτή η δυναμική θα μετατραπεί σε μεγαλύτερη αξία για το νησί. Χρειάζεται να εξισορροπηθεί η ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων με τις δημόσιες υποδομές, να ενισχυθεί η ανακύκλωση της τουριστικής δαπάνης στην τοπική οικονομία και να συνεχιστεί η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την πρωτοβουλία αυτή και για την ανταπόκριση που είχε από την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματική κοινότητα, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει κοινή βάση για τα επόμενα βήματα.»

Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη για μια πιο συντονισμένη προσέγγιση στην ανάπτυξη της Κέρκυρας, βασισμένη σε δεδομένα, συνεργασία και στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διατήρηση της ποιότητας του προορισμού.