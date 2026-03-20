Κίνα:-Ενισχύει-την-εμπιστοσύνη-στην-παγκόσμια-οικονομία

Από τη φετινή Έκθεση για το Κυβερνητικό Έργο της Κίνας προκύπτει ότι κατά την περίοδο του 14ου Πενταετούς Σχεδίου το ΑΕΠ της χώρας υπερέβη διαδοχικά τα ορόσημα των 110, 120, 130 και 140 τρισεκατομμυρίων γιουάν, επιτυγχάνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,4%, σημαντικά υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σημειώνεται επίσης ότι η αύξηση της κινεζικής οικονομίας κατά την τελευταία πενταετία ξεπέρασε τα 35 τρισεκατομμύρια γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο συνολικό οικονομικό μέγεθος μιας μεσαίας χώρας.

Παρά τις επιπτώσεις πολλαπλών προκλήσεων, η Κίνα εξακολουθεί να επιτυγχάνει σταθερά τους καθορισμένους στόχους ανάπτυξης, επιδεικνύοντας ισχυρή ανθεκτικότητα, σημαντικό δυναμικό και υψηλού βαθμού σταθερότητα, λειτουργώντας παράλληλα ως σταθεροποιητικός παράγοντας για την παγκόσμια οικονομία.

Κατά την εορταστική περίοδο της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς του 2026, ο συνολικός αριθμός διαπεριφερειακών μετακινήσεων στη χώρα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 9,5 δισεκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε ένα ταξίδι ανά άτομο σε παγκόσμιο επίπεδο, αντανακλώντας τη δυναμική κινητικότητα της σύγχρονης Κίνας.

Την ίδια περίοδο, εστιατόρια, χώροι ψυχαγωγίας και εμπορικά κέντρα προσέλκυσαν πλήθος επισκεπτών.

Η συνολική δαπάνη των εγχώριων τουριστών ξεπέρασε τα 803,4 δισ. γιουάν, αυξημένη κατά 126,4 δισ. σε ετήσια βάση, αναδεικνύοντας τη δυναμική της εγχώριας αγοράς.

Την τελευταία πενταετία, νέες μορφές κατανάλωσης, όπως η οικονομία του πάγου και του χιονιού, ο τουρισμός ανθοφορίας, η οικονομία των πρώτων καταστημάτων και η νυχτερινή οικονομία, γνωρίζουν ταχεία άνοδο.

Παράλληλα, αναδυόμενοι τομείς όπως τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οχήματα με έξυπνη οδήγηση και η οικονομία χαμηλού υψομέτρου αναπτύσσονται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Η υπερμεγέθης αγορά της Κίνας καλλιεργεί ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα και δημιουργεί ένα νέο κύμα καινοτομικής δυναμικής.

Με την εφαρμογή των πολιτικών απαλλαγής από τη θεώρηση εισόδου, ο τουρισμός και οι αγορές στην Κίνα γνωρίζουν εντυπωσιακή άνθηση.

Η μονομερής πολιτική απαλλαγής από τη βίζα αντανακλά τη συνεχή διεύρυνση του ανοίγματος της χώρας προς το εξωτερικό.

Παράλληλα, η ενεργή προσαρμογή στα υψηλά διεθνή πρότυπα οικονομικών και εμπορικών κανόνων, η πλήρης άρση των περιορισμών πρόσβασης των ξένων επενδύσεων στη μεταποιητική βιομηχανία από τον αρνητικό κατάλογο του 2024, καθώς και η προώθηση της ολοκληρωμένης τελωνειακής λειτουργίας του Ελεύθερου Εμπορικού Λιμένα της Χαϊνάν το 2025 καταδεικνύουν τη σταθερή δέσμευση της Κίνας για περαιτέρω άνοιγμα.

Όπως επισήμανε ο Λιού Τζιεγί, εκπρόσωπος Τύπου της τέταρτης συνόδου της 14ης Εθνικής Επιτροπής της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης της Κίνας, η χώρα τηρεί αμετάβλητα τη βασική εθνική πολιτική του ανοίγματος προς τη διεθνή κοινότητα.

Η πόρτα του ανοίγματος προς τον κόσμο δεν θα κλείσει, αλλά θα ανοίγει ολοένα και περισσότερο. Επιπλέον, οι συνεκτικές πολιτικές προσφέρουν σταθερότητα και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και επιχειρήσεων.

Ο λόγος για τον οποίο η κινεζική οικονομία μπορεί να ενισχύει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας έγκειται όχι μόνο στις αναπτυξιακές της προοπτικές και στη σταθερότητά της, αλλά και στη βαθιά διασύνδεσή της με την παγκόσμια οικονομία και στην από κοινού αξιοποίηση των ευκαιριών με διεθνείς εταίρους.

Η θετική προοπτική της Κίνας έχει εξελιχθεί σε κεντρικό θέμα συζήτησης στους διεθνείς επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς η χώρα εξακολουθεί να θεωρείται από τους ξένους επενδυτές ιδανικός, ασφαλής και δυναμικός επενδυτικός προορισμός.

Έως τα τέλη του 2025, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα ξεπέρασαν τα 700 δισεκατομμύρια γιουάν για 16 συνεχόμενα χρόνια.

Το 2025, οι επενδύσεις από τη Βρετανία και την Ελβετία προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 15,9% και 66,8% αντίστοιχα.

Η πεποίθηση ότι «η εμπιστοσύνη στην Κίνα σημαίνει εμπιστοσύνη στο αύριο και η επένδυση στην Κίνα σημαίνει επένδυση στο μέλλον» αναγνωρίζεται ευρέως από τη διεθνή κοινότητα.

Μπροστά στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων, την αποδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και τη διάβρωση της πολυμέρειας και του ελεύθερου εμπορίου, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη και οι προσδοκίες ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Η αναπτυξιακή κατεύθυνση της κινεζικής οικονομίας, που προσανατολίζεται στην καινοτομία και στην ανάπτυξη υψηλότερης ποιότητας, παραμένει αμετάβλητη.

Το πλεονέκτημα της υπερμεγέθους εγχώριας αγοράς διατηρείται, όπως και η θεμελιώδης εθνική πολιτική του ανοίγματος προς τον κόσμο.

Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν βασικό λόγο για τον οποίο η Κίνα μπορεί να ενισχύει την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια οικονομία.