Κρις-Ράιτ:-Η-άρση-κυρώσεων-στο-ιρανικό-πετρέλαιο-θα-εξασφαλίσει-προμήθειες-στην-Ασία-εντός-τριών-ή-τεσσάρων-ημερών

Η άρση των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει ακινητοποιηθεί, θα εξασφαλίσει προμήθειες στην Ασία εντός τριών ή τεσσάρων ημερών, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να άρουν τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο που έχει ακινητοποιηθεί σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

«Εντός ημερών, εντός τριών ή τεσσάρων ημερών, αυτό το πετρέλαιο θα αρχίσει να φτάνει στα λιμάνια», ανάφερε ο Ράιτ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox Business Network.

Ο Ράιτ είπε ότι το μη εγκεκριμένο πετρέλαιο θα διυλιστεί στη συνέχεια και θα κυκλοφορήσει στην αγορά τον επόμενο μήνα.

«Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πετρελαίου θα απορροφηθεί τις επόμενες 30 έως 45 ημέρες», τόνισε.

- Reuters

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής