Κρουαζιέρα: Ανοδικά για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά – Σημαντικοί προορισμοί και προοπτικές

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία κίνησης κρουαζιέρας για τα ελληνικά λιμάνια για το έτος 2025 δημοσιοποίησε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), όπως αυτά καταγράφηκαν από τα λιμάνια – μέλη της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου.

Αφίξεις κρουαζιερόπλοιων

Κατά το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια, έναντι 5.490 αφίξεων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση των δρομολογίων κρουαζιέρας προς ελληνικούς προορισμούς, καθώς και τη διατήρηση της χώρας ως βασικού κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιβατική κίνηση

Αντίστοιχα, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε το 2025 σε 8.415.713 επιβάτες, έναντι 7.927.709 επιβατών το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,2%.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη προτίμηση των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας και των επιβατών για ελληνικούς προορισμούς, οι οποίοι συνδυάζουν ισχυρή τουριστική ταυτότητα, πολιτιστική κληρονομιά και ελκυστικούς θαλάσσιους προορισμούς.

Σημαντικοί προορισμοί κρουαζιέρας

Η κίνηση κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια συγκεντρώνεται κυρίως σε βασικούς προορισμούς της χώρας που αποτελούν διαχρονικά σημαντικούς κόμβους για τη διεθνή αγορά κρουαζιέρας, όπως:

ο Πειραιάς,

η Σαντορίνη,

η Μύκονος,

η Κέρκυρα,

το Ηράκλειο,

η Ρόδος.

Παράλληλα, σημαντική κίνηση καταγράφηκε και σε άλλους ελληνικούς λιμένες, γεγονός που συμβάλλει στη γεωγραφική διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Η συμβολή της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία

Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά:

στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας,

στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Η συνεχιζόμενη αύξηση της κίνησης καταδεικνύει τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων, των τοπικών αρχών και των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας.

Προοπτικές

Τα αποτελέσματα του 2025 αποτελούν ένα ακόμη αξιοσημείωτο ρεκόρ αφίξεων και επισκεπτών κρουαζιέρας για τη χώρα μας, οι κρατήσεις για τη νέα χρονιά παρουσιάζονται με διαφορετικό πρόσημα για τα ελληνικά λιμάνια, παρατηρώντας μετατόπιση των κρουαζιερόπλοιων προς τα δυτικά.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, σε συνεργασία με τα λιμάνια – μέλη της και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, συνεχίζει να εργάζεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα. Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία και τον θαλάσσιο τουρισμό, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας.