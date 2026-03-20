    Κ.-Πιερρακάκης:-Θα-αντιμετωπίσουμε-τις-ανησυχίες-για-το-ενεργειακό-κόστος
    Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος

    Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος

    Οικονομία

    «Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα» τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του με φόντο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

    Υπογραμμίζει, δε, ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα — κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας — για τα προβλήματα που ανησυχούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

    Η ανάρτηση

    Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής:

    «Χθες μίλησα με ηγέτες της Ε.Ε. στη Σύνοδο Κορυφής. Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

    Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.

    • Διατηρώντας τις τιμές ενέργειας προσιτές.
    • Επιταχύνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.
    • Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των οικονομιών».

