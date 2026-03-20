Μέσα-στο-επόμενο-δεκαπενθήμερο-η-πληρωμή-του-μεταφορικού-ισοδύναμου-του-2025

Τι ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας για την πληρωμή του μεταφορικού ισοδύναμου του 2025 και για τις εκκρεμότητες του 2023 και 2024

Εντός των επόμενων δέκα ημερών θα ξεκινήσουν να πληρώνονται οι 155.000 δικαιούχοι το μεταφορικό ισοδύναμο σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο πάνελ της ημερίδας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με τίτλο «Τουρισμός & Οικονομία στην Κέρκυρα: Δεδομένα με γνώμονα μια νέα εποχή ανάπτυξης» που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο ώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός, έχει δρομολογηθεί η πληρωμή να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο για το μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2025, τόσο με ακτοπλοϊκά όσο και με αεροπορικά μέσα.

Να θυμίσουμε ότι για την καταβολή έχει εγκριθεί το πόσο των 22.647.180,13 ευρώ. Η πίστωση αφορά το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) και καλύπτει συνολικά 155.279 ωφελούμενες μονάδες.

Παράλληλα, όπως επεσήμανε, θα προχωρήσει μέχρι το Πάσχα και η εκκαθάριση – εξόφληση του μεταφορικού ισοδύναμου του 2024 των επιχειρήσεων που ανέρχεται σε περίπου 4,3 εκατ.

Τέλος μέχρι το Πάσχα αναμένεται να έχει προχωρήσει η διαδικασία για να ανοίξουν οι αιτήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο των επιχειρήσεων που αφορά στο 2023 και έχει μείνει σε εκκρεμότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στο λιμάνι της Κέρκυρας, το οποίο σε πρόσφατη έρευνα αναδείχτηκε ως το πρώτο λιμάνι κρουαζιέρας στην Ελλάδα, 10ο στην Ευρώπη επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές είναι πολύ καλές και για το 2026, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε 1 εκατ. επισκέπτες, αν παραμένει ως έχει η ευρύτερη γεωπολιτική κρίση.

Οι καλές επιδόσεις μάλιστα συνέβαλαν και στο να προστεθούν στα κρατικά ταμεία 33 εκατ. ευρώ από το τέλος κρουαζιέρας, εκ των οποίων τα 11 πήγαν στους οικείους δήμους, με τον δήμο Κέρκυρας να αναμένεται να λάβει 550 χιλιάδες, μια σημαντική ενίσχυση για την βελτίωση των υποδομών.

Ερωτηθείς για την επόμενη ημέρα, ο κ. Γκίκας επεσήμανε ότι έχουν δρομολογηθεί μια σειρά από έργα με χρηματοδότηση και μέσω του ΕΣΠΑ τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν τις λιμενικές υποδομές και τις μαρίνες της περιοχής, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για ακόμα καλύτερες τουριστικές επιδόσεις τα επόμενα χρόνια.