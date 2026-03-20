«Μαύρη Παρασκευή» στις Ευρωαγορές – Στο «κόκκινο» τα μεγάλα χρηματιστήρια παρά τις προσωρινές τάσεις ανάκαμψης

Η ανοδική αντίδραση των ευρωπαϊκών μετοχών αποδείχθηκε βραχύβια την Παρασκευή (20/3), καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και οι επενδυτές αξιολόγησαν τον επιφυλακτικό τόνο που υιοθέτησαν οι κεντρικές τράπεζες της ηπείρου στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,7%, εξαλείφοντας τα πρωινά του κέρδη. Όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έχασε 1,94% στις 22.397,43 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ζημιώθηκε κατά 1,44% στις 9.918,33 μονάδες και ο CAC 40 υποχώρησε κατά 1,82% στις 7.665,62 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX έκλεισε στο κόκκινο με ζημιές 1,14% στις 16.714,00 μονάδες, ο ιταλικός MIB υποχώρησε κατά 1,97% στις 42.840,90 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με βουτιά 2,13% στις 8.756,26 μονάδες.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε σημειωθεί μια προσωρινή ανάκαμψη, μετά τις ισχυρές απώλειες της Πέμπτης, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ένα ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έως και τα 119 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας το κλίμα αποφυγής ρίσκου. Αυτό οδήγησε σε νέο κύμα πωλήσεων στα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία την Παρασκευή.

Σε εταιρικό επίπεδο, η μετοχή της βρετανικής μηχανολογικής εταιρείας Smiths Group υποχώρησε κατά 9,9%, καθώς τα έσοδα εξαμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος ανακοίνωσε επίσης σχέδια επιστροφής επιπλέον 1,5 δισ. λιρών στους μετόχους έως το 2027, μέσω νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους, παρά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το ενεργειακό κόστος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (παράδοση Μαΐου) ενισχύθηκαν κατά 1,1% στα 109,81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI (παράδοση Απριλίου) κατέγραψε άνοδο 3,3% στα 99,30 δολάρια.