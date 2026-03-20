Μητσοτάκης-από-Βρυξέλλες:-«Η-Ελλάδα-δεν-διαπραγματεύεται-με-κανέναν-τη-διάταξη-των-αμυντικών-της-δυνάμεων»

Στις επιπτώσεις των συγκρούσεων για την ενέργεια, στη σημασία της ρήτρας αμυντικής συνδρομής για την Κύπρο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε λίγο μετά τη λήξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Τιμές ενέργειας: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής για τις οικονομικές επιπτώσεις από τις αυξανόμενες συγκρούσεις και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή.

Όπως είπε, έγινε εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης και του πολέμου που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι όσο περισσότερο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή, κατά συνέπεια και για την ελληνική οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι μια διατύπωση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης». Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ακόμα να πει κάτι περισσότερο, ωστόσο επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας».

Ρήτρα Αμυντικής Συνδρομής: Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και υποστήριξη στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικό το γεγονός ότι στην περίπτωση της Κύπρου πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη την Ελλάδα έσπευσαν να συνδράμουν στην Κύπρο προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη».

«Αποτέλεσε μία de facto αν όχι de jure ενεργοποιήση του άρθρου 42, παράγραφος 7, για τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «και η πρόεδρος της ευρωπαΐκής επιτροπής αλλά και η κυρία Κάλλας αναγνώρισαν μαζί με τους συναδέλφους μου την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα».

«Να χαράξουμε δηλαδή, έναν σαφή οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτή η ρήτρα».

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «αυτή είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας αλλά και για την Κύπρο». Όπως είπε, ο ίδιος έχει μιλήσει επισταμένα για την ανάγκη, στα πλαίσια της στρατηγικής αυτονομίας, να δοθεί περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία όμως στο δημόσιο διάλογο μάλλον είχε παραπέσει. «Η περιπέτεια της Κύπρου είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο μετ‘επιτάσεως να προχωρήσει τη συζήτηση σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα», ανέφερε τέλος.

Patriot και Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν επιχειρησιακή ετοιμότητα

Αναφερόμενος στα συστήματα PATRIOT, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές». «Έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της περιοχής», είπε, διευκρινίζοντας ότι «η σημερινή αναχαίτιση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση, μια αμιγώς αμυντική ενέργεια στα πλαίσια μιας αμυντικής συμφωνίας».

Σε αυτούς οι οποίοι αναρωτιούνται πώς ωφελείται η Ελλάδα από μια τέτοια πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι «εάν τα διυλιστήρια αυτά – ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας – είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι, διότι η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών ένθεν και ένθεν, θα πρέπει να αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία, πρωταγωνίστησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ, το οποίο θα αποκλείει οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν, είτε στις χώρες του Κόλπου.

Patriot και Τουρκία: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων

Σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι έχει αποστείλει επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη μετακίνηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά θα έλεγα ότι είναι και παντελώς άκαιροι αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Επαναπροώθηση μεταναστών από τον Έβρο: Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και τα σύνορα της ΕΕ

Απαντώντας σε ερώτηση του BBC για καταγγελίες περί επαναπροωθήσεων μεταναστών από τον Έβρο προς την Τουρκία, ο πρωθυπουργός είπε:

« Δεν έχω καμία γνώση αυτών των ισχυρισμών, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο, το οποίο μάλιστα αντανακλάται και στα σημερινά συμπεράσματα: ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν πρόκειται να επαναλάβει τα λάθη που έκανε το 2015. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της. Είναι υποχρέωσή μου να διασφαλίσω ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται. Δεν πρόκειται να απολογηθώ γι’ αυτές τις πολιτικές. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω των συμπερασμάτων, έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015».

