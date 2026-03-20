Μητσοτάκης: Με τη νέα συλλογική σύμβαση στην εστίαση, έως 25% αύξηση στον κατώτατο μισθό- Δείτε βίντεο

Με ένα σύντομο βίντεο στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για τις νέες σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο της εστίασης, απευθυνόμενος άμεσα σε εργαζόμενους και επαγγελματίες του χώρου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο, δίνοντας έμφαση στις ουσιαστικές αλλαγές που φέρνει για τους μισθούς. Όπως εξήγησε, οι αυξήσεις είναι αισθητές, ξεκινούν από πάνω από το 6% και φτάνουν έως και 25% για τις χαμηλότερες αποδοχές.

Με βάση τα νέα δεδομένα, οι κατώτατες απολαβές στον κλάδο διαμορφώνονται πλέον μεταξύ 930 και 1.100 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα και τις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες ενισχύσεις, όπως προσαύξηση έως 10% για εποχική απασχόληση και έως 15% για εργαζόμενους με τουριστική εκπαίδευση.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων στον ιδιαίτερα απαιτητικό και κομβικό για την οικονομία κλάδο της εστίασης.

