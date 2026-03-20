Μνημόνιο-Συνεργασίας-για-την-ενίσχυση-της-εξωστρέφειας-των-ελληνικών-επιχειρήσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στον τομέα των εξαγωγών.

Εκ μέρους του ΕΚΠΑ στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Δημήτρης Καινούργιος, ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας και ο Καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στόχευση του Ιδρύματος για ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και διασύνδεση της γνώσης με την πραγματική οικονομία.

Το Μνημόνιο προβλέπει την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και δράσεων επιμόρφωσης, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΚΠΑ και τη λειτουργική συμβολή της Enterprise Greece.

Κεντρικός άξονας της συνεργασίας αποτελεί η ενίσχυση της Enterprise Greece Export Academy ως βασικού πυλώνα εκπαίδευσης και υποστήριξης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση της εξαγωγικής τους ετοιμότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα τρία μέρη θα συμβάλουν από κοινού:

• Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων,

• στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικού κόσμου,

• στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της οικονομικής διπλωματίας και της αγοράς και

• στην προώθηση της καινοτομίας και της διεθνούς επιχειρηματικότητας.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Θεοχάρης Θεοχάρης τόνισε:

«Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη του Υπουργείου Εξωτερικών με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Enterprise Greece δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και υποστήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.

Στόχος μας είναι να συνδέσουμε την οικονομική διπλωματία με τη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ενδυνάμωση της Enterprise Greece Export Academy αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε έμπρακτα κάθε ελληνική επιχείρηση που επιδιώκει να αναπτυχθεί εκτός συνόρων.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και όραμα για μια πιο δυναμική και εξωστρεφή Ελλάδα».

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ανέφερε:

«Η σύναψη του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη στρατηγική εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα από τη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Enterprise Greece ενισχύουμε τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της οικονομίας και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην παραγωγή γνώσης με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, στηρίζοντας ενεργά την ελληνική επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια της εθνικής οικονομίας».