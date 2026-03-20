Μοτοδυναμική: Αύξηση πωλήσεων 9,5% το 2025 – Πρόταση για μέρισμα €0,14 ανά μετοχή

Tα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 6,4% και ανήλθαν σε €31 εκατ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη είναι ελαφρώς μειωμένα (-2,2%) στα €16 εκατ. έχοντας απορροφήσει το σύνολο των λειτουργικών επενδύσεων στις καινούργιες δραστηριότητες (Toyota Autodirect και ΝΙΟ).

Tη σταθερή αναπτυξιακή του τροχιά, διατήρησε και το 2025 o όμιλος Μοτοδυναμική, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 9,5%. Χωρίς τις νέες δραστηριότητες και τις πωλήσεις στόλου, η οργανική ανάπτυξη έφτασε το 5,8%, ενώ το μεικτό κέρδος ανέβηκε στα 43,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χρονιάς.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 6,4% και ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη είναι ελαφρώς μειωμένα (-2,2%) στα 16 εκατ. ευρώ έχοντας απορροφήσει το σύνολο των λειτουργικών επενδύσεων στις καινούργιες δραστηριότητες (Toyota Autodirect και ΝΙΟ).

Ο κλάδος του αυτοκινήτου συνέχισε την ανοδική του πορεία ενισχυμένος από την ένταξη του Ομίλου στο δίκτυο συνεργατών της Toyota με τη νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία Autodirect, με τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου να ανέρχονται σε 66,2 εκατ. ευρώ και το premium segment (Porsche) να συνεισφέρει με οργανική ανάπτυξη της τάξης του 8,8%. Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) διαμορφώθηκαν στα 87,2 εκατ. ευρώ, (+1,8%). Ο κλάδος Sixt κατέγραψε έσοδα 61,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,2%.

Οι στοχευμένες επενδύσεις στον στόλο της SIXT και η αυξημένη διακράτηση οχημάτων ενίσχυσαν το μακροπρόθεσμο ενεργητικό, το οποίο έφτασε τα 97,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω ισχυρών ταμειακών ροών και τραπεζικού δανεισμού, διατηρώντας τη μόχλευση σε υγιή επίπεδα. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 51,9 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Net Debt/EBITDA να διαμορφώνεται στο 1,67. Το χρηματοοικονομικό κόστος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ακολουθώντας την τάση των χαμηλότερωνεπιτοκίων και της αποτελεσματικότερης διάρθρωσης δανεισμού.

Στις 31/12/2025 το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του ομίλου ανήλθε στα 85 εκατ. ευρώ (εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 20,1% κυρίως λόγω των επενδύσεων και της διακράτησης στόλου προς ενοικίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της μακροπρόθεσμης μερισματικής πολιτικής και τη σταθερή δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Ο Όμιλος Μοτοδυναμική ολοκλήρωσε μια ακόμα χρονιά ανάπτυξης, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων σε κάθε δραστηριότητα. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και πληθωριστικών πιέσεων, οι κλάδοι μας κράτησαν σταθερή τη γραμμή άμυνας στα περιθώρια κερδοφορίας, επιτρέποντας στο μικτό περιθώριο να κινηθεί ανοδικά και να συμβαδίσει με την οργανική αύξηση των πωλήσεων.

Η δραστηριότητα της Porsche σημείωσε ρεκόρ ταξινομήσεων, με το αμιγώς ηλεκτρικό Macan να κατακτά την πρώτη θέση στα premium ηλεκτρικά SUV. Η Yamaha συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς στο δίκυκλο, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νεοεισερχόμενοι παίκτες από την Κίνα διεκδικούν αυξανόμενα μερίδια. Η SIXT πέτυχε μια ακόμη χρονιά ρεκόρ, διατηρώντας υψηλά μερίδια στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Η προσωρινή κάμψη στη Σαντορίνη αντισταθμίστηκε από ισχυρή, διψήφια ανάπτυξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, οδηγώντας τη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων (Rent a Car) σε συνολική άνοδο 8,9%.

Το 2025 επενδύσαμε σε δύο νέες δραστηριότητες: την Toyota Autodirect και τη NIO. Η Toyota Autodirect ξεκίνησε τον Φεβρουάριο στην Πάτρα και τον Ιούνιο στη Σύρο, και τα πρώτα σημάδια είναι πολύ θετικά. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να είναι κερδοφόρα από το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η NIO μετά από πολύμηνη παρουσία στο Golden Hall, που μας επέτρεψε να συστήσουμε τη μάρκα στο ευρύ κοινό, προχωράει στη δημιουργία του πρώτου NIO House στο 14ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας. Το 2026 στοχεύουμε να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, με έμφαση παράλληλα στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβάλλουν συνεχή εγρήγορση, ωστόσο παραμένουμε αισιόδοξοι και έτοιμοι να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας άμεσα, εφόσον επηρεαστεί η ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.»

Ο Όμιλος Μοτοδυναμική θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2025 την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 15:00. Η Γενική Συνέλευση Μετόχων θα διεξαχθεί δια ζώσης την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 12:00.