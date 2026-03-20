Νέο-μήνυμα-Χαμενεΐ:-Ο-εχθρός-πίστευε-λανθασμένα-ότι-ο-λαός-θα-ανατρέψει-το-ισλαμικό-καθεστώς-μέσα-σε-μία-ή-δύο-ημέρες

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε μήνυμα για την πρώτη ημέρα του νέου έτους, που εορτάζεται σήμερα στο Ιράν, στο οποίο, μεταξύ άλλων, επαινεί τους συμπατριώτες του για την αντίσταση απέναντι στους εχθρούς και δίνει οδηγίες ακόμη και για την οικονομία.

Μεταξύ άλλων ο Χαμενεΐ τονίζει ότι το Ιράν θέλει να έχει καλές σχέσεις με τους γείτονές του και προσθέτει ότι δεν επιτέθηκε στην Τουρκία και το Ομάν, αποδίδοντας τα δύο περιστατικά σε «προβοκάτσια των σιωνιστών».

Το Ιράν, κατά τη χρονιά που πέρασε, πολέμησε τρεις φορές, λέει ο Χαμενεΐ: μία τον περασμένο Ιούνιο, μία δεύτερη τον Ιανουάριο κατά τις μεγάλες διαδηλώσεις, και τρίτη φορά αυτή που είναι σε εξέλιξη.

Στο μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εκφράζει τα συγχαρητήριά του «για τις σημαντικές νίκες των πολεμιστών του Ισλάμ».

Το περασμένο έτος, συνεχίζει, ο ιρανικός λαός βίωσε τρεις συγκρούσεις, πολεμικές και ασφαλείας:

«Ο Πρώτος Πόλεμος (Ιούνιος): Ο “σιωνιστικός εχθρός”, με τη συγκεκριμένη βοήθεια της Αμερικής, εξαπέλυσε μια δειλή επίθεση εν μέσω διαπραγματεύσεων, προκαλώντας το μαρτύριο ορισμένων από τους κορυφαίους στρατηγούς μας, διακεκριμένων επιστημόνων και περίπου 1.000 συμπολιτών μας. Ο εχθρός πίστευε λανθασμένα ότι ο λαός θα ανατρέψει το ισλαμικό καθεστώς μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Ωστόσο, χάρη στην επαγρύπνηση του λαού και τη γενναιότητα των πολεμιστών του Ισλάμ, ο εχθρός σύντομα έδειξε σημάδια απελπισίας και ζήτησε την παύση των εχθροπραξιών για να σωθεί από το χείλος του γκρεμού.

Ο Δεύτερος Πόλεμος (πραξικόπημα του Ιανουαρίου): Η Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς, φαντάστηκαν ότι τα οικονομικά προβλήματα θα οδηγούσαν τον λαό να εκπληρώσει τις επιθυμίες του εχθρού, χρησιμοποίησαν μισθοφόρους για να διαπράξουν πολυάριθμες φρικαλεότητες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ακόμη περισσότερους μάρτυρες από την προηγούμενη σύγκρουση και σημαντικές ζημιές.

Ο Τρίτος Πόλεμος (σε εξέλιξη): Βρισκόμαστε επί του παρόντος εν μέσω αυτού του πολέμου. Την πρώτη του ημέρα, αποχαιρετήσαμε με δάκρυα στα μάτια τον Μεγάλο Ηγέτη μας, καθώς αναχώρησε για το ουράνιο ταξίδι. Από τότε, αποχαιρετήσαμε και άλλους μάρτυρες, καθώς και διοικητών από το IRGC, τον Στρατό, την Αστυνομία και τους Μπασίτζ. Η ψευδαίσθηση του εχθρού ήταν ότι, με το να σκοτώσουν τον επικεφαλής του συστήματος και σημαντικές στρατιωτικές προσωπικότητες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν φόβο και απόγνωση, ώστε να κυριαρχήσουν και τελικά να διαλύσουν το Ιράν».

Στη συνέχεια αναφέρεται στην άμυνα των Ιρανών κατά τη διάρκεια του «τρίτου πολέμου», που είναι σε εξέλιξη: «Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, συνδυάσατε τη νηστεία με τον Τζιχάντ [δηλ. τον ιερό πόλεμο] και δημιουργήσατε μια τεράστια αμυντική γραμμή σε ολόκληρη τη χώρα. Προκαλέσατε τέτοια σύγχυση στον εχθρό, που τον οδηγήσατε να προβαίνει σε αντιφατικές και παράλογες δηλώσεις».

Χαρακτηρίζει «πραξικόπημα» τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου και τονίζει ότι «δείξατε στον εχθρό ότι δεν έχουν να κάνουν μόνο με πυραύλους και drones, αλλά με ένα μέτωπο πολύ μεγαλύτερο από τη μικρή νοοτροπία τους».

Ενδιαφέρον έχει η «συμβουλή» του προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης «να αποφεύγουν να εστιάζουν στις αδυναμίες, καθώς ο εχθρός χρησιμοποιεί τις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης για να στοχεύσει την εθνική ψυχολογία και την ενότητα».

Και συνεχίζει: «Ο εχθρός ελπίζει επίσης να εκμεταλλευτεί τις μακροχρόνιες οικονομικές και διαχειριστικές αδυναμίες. Ο “Μαρτυρικός Ηγέτης” μας εστίαζε πάντα στην οικονομία. Κατά την άποψή μου, η εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης του λαού, η βελτίωση των υποδομών και η δημιουργία πλούτου αποτελούν κεντρική μορφή άμυνας ενάντια στον οικονομικό πόλεμο».

Τονίζει ότι το «σύνθημα για το έτος 1405» είναι «οικονομία αντίστασης υπό τη σκιά της εθνικής ενότητας και της εθνικής ασφάλειας».

Κλείνει λέγοντας ότι «η πολιτική μας για τη διατήρηση καλών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες είναι σοβαρή και πραγματική. Μοιραζόμαστε τη θρησκεία, τους ιερούς τόπους και τα στρατηγικά συμφέροντα με τους γείτονές μας, ειδικά ενάντια στην παγκόσμια αλαζονεία. Νιώθουμε πολύ κοντά στους ανατολικούς γείτονές μας· το Πακιστάν ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στον Μαρτυρικό Ηγέτη μας. Ζητώ από τις αδελφικές χώρες του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, και είμαι έτοιμος να λάβω τα απαραίτητα μέτρα για να βοηθήσω. Επιπλέον, διευκρινίζω ότι οι επιθέσεις στην Τουρκία και το Ομάν δεν πραγματοποιήθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή το Κίνημα Αντίστασης. Αυτές ήταν προβοκάτσιες από τον σιωνιστικό εχθρό για να προκαλέσει διαίρεση».