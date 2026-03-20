Νίκος-Καραμούζης:-Ανησυχεί-για-τον-πόλεμο-στη-Μέση-Ανατολή,-βλέπει-νέο-κύμα-εξαγορών-στην-ελληνική-αγορά

Τι αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου ο επικεφαλής του SMERC Νίκος Καραμούζης.

Επιφυλακτικός απέναντι στην έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο εκτελεστικός πρόεδρος του SMERemediumCap, Νίκος Καραμούζης, προειδοποιώντας για πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, στην περίπτωση που η κρίση έχει μακρά και παρατεταμένη διάρκεια. Μιλώντας χθες στους εκπροσώπους του Τύπου, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης, ο κ. Καραμούζης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επόμενη ημέρα της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «μπαίνουμε σε μια φάση που ο ένας καταστρέφει υποδομές του άλλου. Αν αυτό δεν μαζευτεί γρήγορα, θα έχουμε καταστάσεις ακριβού πετρελαίου και αυξανόμενου πληθωρισμού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το κόστος των πρώτων υλών θα εκτοξευθεί, οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν σημαντικά, οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η πιθανότητα ύφεσης». «Αν βρεθούν λύσεις σε δυο τρεις εβδομάδες, όλα θα μαζευτούν ως το φθινόπωρο. Διαφορετικά, όλοι θα βιώσουμε δύσκολες αλυσιδωτές καταστάσεις», προειδοποίησε.

Μιλώντας ειδικά για την Ευρώπη, ανέφερε πως βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση. Όπως τόνισε, το αμερικανικό πετρέλαιο δεν μπορεί να καλύψει την παγκόσμια αγορά. «Ή θα ξαναγαπήσουμε τη Ρωσία ή οι χώρες και κυρίως η Ευρώπη θα υποστούν τις συνέπειες. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η κατάσταση. Απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί εύκολα διαχειρίσιμη», σημείωσε ο κ. Καραμούζης.

Νέος γύρος εξαγορών στην ελληνική οικονομία

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, χαρακτήρισε μονόδρομο τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. «Η ελληνική αγορά μικραίνει και εάν δεν κάνεις εξαγορές σε 5 – 8 χρόνια δεν θα έχεις καλή προοπτική. Η χώρα χρειάζεται μεγαλύτερα και ισχυρότερα επενδυτικά σχήματα για να μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό, να γίνει εξωστρεφής, να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις, να προσελκύσει στελέχη που είναι απαραίτητα σε όλα τα επίπεδα και να αφιερώσει και πόρους στην καινοτομία και σε νέα προϊόντα που αναπτύσσουν τη νέα δυναμική», τόνισε o κ. Kαραμούζης.

Νέες επενδύσεις 12 εκατ. ευρώ σε Άροσις-Γης Βοΐου και Organic3S

Το SMERemediumCap συνεχίζει να χτίζει μεθοδικά τη δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου τροφίμων, μέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης. Άμεσα, δε, δρομολογούνται και νέες εξαγορές. Ο όμιλος τροφίμων περιλαμβάνει τις εταιρείες ελαιόλαδου Λατζιμάς, Lasitia και Olympian Green, τις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου, καθώς και την εταιρεία Organic 3S που εξειδικεύεται στην παραγωγή υγιεινών δημητριακών προϊόντων.

Στις τελευταίες τρεις και δη σε Άροσις, Γης Βοΐου και Organic 3S το επενδυτικό ταμείο δρομολογεί συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω εταιρείες έκλεισαν το 2025 με τζίρο 32 εκατ. ευρώ και Ebitda κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ, μέσω της υλοποίησης μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων, επενδύουν στο μέλλον, σε νέες εγκαταστάσεις και υποδομές και σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, αναπτύσσοντας παράλληλα κατά προτεραιότητα την εξαγωγική δραστηριότητα. Οι εν λόγω εταιρείες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση υγιεινών και βιολογικών προϊόντων, κυρίως επώνυμων, που αποκτούν καθημερινά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος του ομίλου τροφίμων είναι να προσεγγίσει τα 40 εκατ. ευρώ τζίρο το 2026 και ebitda πλέον των 3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εταιρείες Άροσις-Γης Βοΐου υλοποιούν επενδυτικό πλάνο άνω των 5 εκατ. ευρώ στην Καστοριά και την Κοζάνη, αναβαθμίζοντας τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Στόχος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ταχεία ανάπτυξη των πωλήσεων κυρίως στο εξωτερικό, καθώς και στα μικρά σημεία πωλήσεων στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των προϊόντων.

Η Άροσις είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία επτά δεκαετιών, η οποία δραστηριοποιείται στη συσκευασία και τυποποίηση οσπρίων και ρυζιού, κυρίως προϊόντων ελληνικής γης στην περιοχή της Καστοριάς και της Θεσσαλίας. Διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων με περισσότερα από 32 προϊόντα οσπρίων και ρυζιού, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 250 τοπικούς παραγωγούς σε οκτώ νομούς της Ελλάδας με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία. Τα προϊόντα της εξάγονται ήδη σε 18 χώρες, ενώ η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ποιότητα και την ανάδειξη, όπου υπάρχουν οι αναγκαίες δυνατότητες, κυρίως της ελληνικής πρώτης ύλης.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου του SMERC, η Άροσις ενσωμάτωσε την εταιρεία Γης Βοΐου, εταιρεία με δυναμική παρουσία στην αγορά μικρής λιανικής οσπρίων με έδρα το Βόϊον Κοζάνης. Η συνένωση Άροσις και Γης Βοΐου δημιουργεί μια ισχυρή εταιρεία με προοπτική να ξεπεράσει σε τζίρο τα 9 εκατ. ευρώ το 2026, από 4,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Από την πλευρά της η εταιρεία Organic3S δρομολογεί επενδυτικό πλάνο άνω των 7 εκατ. ευρώ στην Αττική, με τη δημιουργία νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων που θα αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση των πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνεργασιών και για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία Organic3S δραστηριοποιείται στον τομέα της υγιεινής διατροφής, αναπτύσσοντας εξειδικευμένα προϊόντα δημητριακών πρωινού και μπαρών, κυρίως για λογαριασμό τρίτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και τη ζήτηση για τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Κεντρικό ρόλο στη δραστηριότητά της κατέχει η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, μέσω της οποίας σχεδιάζει καινοτόμες προτάσεις διατροφής για τους πελάτες, αναπτύσσοντας εξατομικευμένα προϊόντα για λογαριασμό μεγάλων ελληνικών εταιρειών τροφίμων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε σε 8 εκατ. ευρώ το 2025, από 3,3 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ μετά την πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εκτιμάται ότι θα έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της εταιρείας.

Οι εν λόγω επενδύσεις εντάσσονται στη στρατηγική του SMERC για τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων με ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα και προοπτικές ανάπτυξης στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.