Οι-τιμές-πετρελαίου-που-βλέπετε,-δεν-λένε-την-πραγματική-ιστορία

Η παγκόσμια οικονομία δέχεται ισχυρότερο πληθωριστικό σοκ απ’ ό,τι δείχνουν τα futures του πετρελαίου.

Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, το χάσμα μεταξύ των τιμών των συμβολαίων πετρελαίου και της πραγματικής αγοράς γίνεται όλο και μεγαλύτερο.

Το Brent έχει αυξηθεί κατά περίπου 50%, φτάνοντας κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή περιορίζουν την προσφορά. Ωστόσο, το κόστος του φυσικού πετρελαίου αυξάνεται ακόμη περισσότερο, αφού η έλλειψη ανεβάζει τις τιμές των προϊόντων που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές -όπως βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών, σημειώνει το -.

Στην Ασία, τη μεγαλύτερη περιοχή κατανάλωσης πετρελαίου, τα διυλιστήρια αγοράζουν φορτία από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πληρώνοντας υπέρογκα premiums σε σχέση με το Brent, προκειμένου να εξασφαλίσουν προμήθειες. Οι εταιρείες μεταφορών αρχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος καυσίμων, ενώ σε ορισμένες περιοχές περιορίζονται αγορές καυσίμων για πλοία. Με τα καύσιμα αεροσκαφών πάνω από 200 δολάρια/βαρέλι, μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές δηλώνουν ότι το κόστος θα περάσει στους επιβάτες.

Η απόκλιση μεταξύ των futures -που στηρίζονται σε τεράστιο όγκο συναλλαγών- και της φυσικής αγοράς οφείλεται εν μέρει στις επιθετικές παρεμβάσεις των ΗΠΑ για συγκράτηση τιμών, όπως η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Στην πράξη όμως, η παγκόσμια οικονομία δέχεται ισχυρότερο πληθωριστικό σοκ απ’ ό,τι δείχνουν τα futures, αυξάνοντας την πίεση σε κεντρικές τράπεζες και στην κυβέρνηση Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Οι αγορές των συμβολαίων έχουν αποσυνδεθεί πλήρως από τη φυσική αγορά», σημειώνει ο Jeff Currie της Carlyle. «Βιώνουμε ένα τεράστιο σοκ προσφοράς».

Το σοκ μπορεί να επιδεινωθεί. Οι Goldman Sachs και Citigroup εκτιμούν ότι, αν συνεχιστεί η σύγκρουση, τα futures μπορεί να ξεπεράσουν το ιστορικό υψηλό των 147,5 δολαρίων του 2008. Συνήθως τέτοιες αποκλίσεις δεν διαρκούν πολύ.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας μιλά για τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία, με έως 17 εκατ. βαρέλια ημερησίως στον Περσικό Κόλπο να επηρεάζονται.

Το Brent πλησίασε τα 120 δολάρια δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες, αυξάνοντας την πίεση προς την Ουάσινγκτον.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα απελευθέρωση αποθεμάτων, ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο χαλάρωσης κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο -προκαλώντας σύγχυση και έντονη αντίδραση στους traders.

Άλλες κινήσεις περιλαμβάνουν την αποδέσμευση ρωσικού πετρελαίου, ενώ υπάρχουν εικασίες για πιθανή παρέμβαση των ΗΠΑ στις αγορές futures (κάτι που διαψεύδεται), σημειώνεται στο δημοσίευμα. Η υψηλή μεταβλητότητα περιορίζει επίσης τις θέσεις των traders. Παρά αυτά, η επίδραση είναι μικρή μπροστά στη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα εργαλεία τους για να συγκρατήσουν τις τιμές», λέει ο Christof Ruhl. «Δεν μπορούν να κάνουν πολλά αν δεν ανοίξει το στενό και δεν μειωθεί η αβεβαιότητα».

Τα σημάδια πίεσης πολλαπλασιάζονται:

-Οι ναυτιλιακές προσθέτουν επιβαρύνσεις καυσίμων

-Οι αγοραστές ναυτιλιακών καυσίμων καθυστερούν παραγγελίες λόγω μεταβλητότητας

-Στις ΗΠΑ η βενζίνη πλησιάζει τα $4/γαλόνι και το ντίζελ ξεπερνά τα $5

-Στη Γερμανία αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο

-Αεροπορικές ακυρώνουν πτήσεις λόγω κόστους

«Οι μεταβολές στην ενέργεια περνούν άμεσα στο κόστος μας», λέει ο CEO της Girteka Logistics, σημειώνοντας ότι τα καύσιμα αποτελούν περίπου το 30% των εξόδων.