Ο-Τραμπ-απαρίθμησε-τους-πέντε-στόχους-του-στο-Ιράν,-κανένας-από-αυτούς-δεν-είναι-η-πτώση-του-καθεστώτος!

Είναι κοντά μας το τέλος του πολέμου στο Ιράν; Αυτό μοιάζει να υπονοεί ο Ντόναλντ Τραμπ που σε ανάρτησή του αργά την Παρασκευή, υποστηρίζει ότι πλησιάζουμε «πολύ κοντά στην επίτευξη» των στόχων των ΗΠΑ, οπότε έρχεται και η ώρα της αποκλιμάκωσης.

Ο Τραμπ παραθέτει μάλιστα και τους πέντε στόχους που είχαν οι ΗΠΑ όταν άρχισαν τον πόλεμο, οι οποίοι αφορούσαν σε γενικές γραμμές την εξάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, αλλά και το τερματισμό της βαλλιστικής και πυρηνικής ικανότητας του Ιράν. Στόχος είναι ακόμη, κατά τον ίδιο, και η προστασία των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ενδιαφέρον είναι ότι στους στόχους των ΗΠΑ, τουλάχιστον όπως τους εκθέτει, δεν περιλαμβάνεται η πτώση του καθεστώτος στο Ιράν ή κάποιου είδους αλλαγή στο εσωτερικό του Ιράν.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

«Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν:

(1) Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς.

(2) Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν.

(3) Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων.

(4) Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο στην ικανότητα να αναπτύξει πυρηνικά, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί.

(5) Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τη Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλων.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που τα χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».