Ο-Χριστοδουλίδης-άνοιξε-θέμα-Βρετανικών-Βάσεων-στο-Ευρωπαϊκό-Συμβούλιο-λόγω-της-επικινδυνότητας-για-την-Κύπρο

Την ώρα που ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μιλούσε χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κρίση στη Μέση Ανατολή, έλαβε στο κινητό του μήνυμα για τον συναγερμό στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, έχοντας την ευκαιρία να εξηγήσει στους 26 ηγέτες της ΕΕ το πόσο άμεσα αγγίζει την Κύπρο η περιφερειακή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νίκος Χριστοδουλιδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες για όσα βιώνουν τις τελευταίες εβδομάδες οι πολίτες γύρω από τις βρετανικές βάσεις, με τις σειρήνες και τα προειδοποιητικά μηνύματα να έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας τους.

Έθεσε θέμα βρετανικών Βάσεων

Στην ίδια παρέμβαση, ο Κύπριος Πρόεδρος έθεσε και ένα θέμα με σαφές πολιτικό βάρος για τη Λευκωσία, λέγοντας πως μετά το τέλος του πολέμου θα πρέπει να ανοίξει συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση για το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.

Η αναφορά αυτή ήρθε ενώ η Κύπρος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ανησυχίας λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της χρήσης των βάσεων σε ένα περιβάλλον διαρκούς στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή.

Το Κυπριακό στο τραπέζι

Κατά το γεύμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση του Κυπριακού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι η ΕΕ διαθέτει τα εργαλεία ώστε να καταδείξει στην Τουρκία τα οφέλη μιας λύσης, επιμένοντας ότι υπάρχει κοινός στόχος με τον Α. Γκουτέρες για ουσιαστική πρόοδο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του τελευταίου.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Ο Κύπριος Πρόεδρος, πάντα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία, αναφέρθηκε και στη θετική ανταπόκριση ορισμένων κρατών μελών προς την Κύπρο για την κρίση που σχετίζεται με τις βάσεις, συνδέοντας αυτή τη στάση με μια έμμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής.

Παράλληλα ζήτησε πιο ενεργή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι χώρες της περιοχής αναμένουν από τις Βρυξέλλες να δείξουν έμπρακτο ενδιαφέρον και όχι απλώς να παρακολουθούν τα γεγονότα από ασφαλή απόσταση.

Μετά την κυπριακή παρέμβαση, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, εξέφρασε στήριξη προς την Κύπρο για το περιστατικό στις βάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στήριξη και αλληλεγγύη προς τη Λευκωσία εξέφρασαν επίσης η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιταλία, τόσο για το ζήτημα της ασφάλειας όσο και για τη συζήτηση που επιδιώκει η Κύπρος αναφορικά με τους μηχανισμούς ενεργοποίησης της ευρωπαϊκής ρήτρας συνδρομής.