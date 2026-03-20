    Saturday, March 21
    Πιερρακάκης για Σύνοδο Κορυφής: Βασική μας προτεραιότητα οι πολίτες και η οικονομία

    Οικονομία 1 Min Read

    Η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα – κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας.

    «Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα» τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στo Facebook, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης.

    Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα – κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας – για τα προβλήματα που ανησυχούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

    Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής:

    «Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στο Euro Summit. Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

    1. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
    2. Διατηρώντας τις τιμές ενέργειας προσιτές
    3. Επιταχύνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
    4. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των οικονομιών».

