Πιερρακάκης:-Ύψιστη-προτεραιότητά-μας-η-αντιμετώπιση-των-επιπτώσεων-του-πολέμου-στη-Μ.-Ανατολή

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους Ευρωπαίους πολίτες είναι ύψιστη προτεραιότητα, δηλώνει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, μετά από επαφές που είχε την Κυριακή με Ευρωπαίους ηγέτες.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη αναλυτικά:

Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενέργειας. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

Πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.