Πλαίσιο:-Ποιο-είναι-και-πού-στοχεύει-το-επενδυτικό-σχέδιο-«Πλαίσιο-marketplace»-άνω-των-68-εκατ.-ευρώ

Πού στοχεύει η εταιρεία και πού θα γίνει η υποδομή. Σε διαβούλευση ο φάκελος για στρατηγικές επενδύσεις.

Στα «σκαριά» είναι το project της «Δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας: Πλαίσιο Marketplace», από την εταιρεία Πλαίσιο Computers, ύψους άνω των 68 εκατ. ευρώ. Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας κατατέθηκε στην εταιρεία Enterprise Greece με την υπ’ αριθ. 14200/26-07-2024 αίτηση καθώς και την υπ’ αριθ. 14203/15-10-25 επικαιροποίηση του φακέλου/αιτήματος και ετέθη προ ημερών σε δημόσια διαβούλευση με ορίζοντα έως τις 29 Μαρτίου 2026.

Το επενδυτικό σχέδιο «Δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας: Πλαίσιο Marketplace», αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών Retail Media και τη δημιουργία σύγχρονης πλατφόρμας Marketplace. Μέσω της επένδυσης επιδιώκεται η προσέλκυση νέων προμηθευτών για την πλατφόρμα με αποτέλεσμα την αύξηση κωδικών προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία νέας πηγής εσόδων μέσω πώλησης διαφημιστικού χώρου.

Η αναμενόμενη αύξηση του όγκου παραγγελιών οδηγεί στην ανάγκη κατασκευής νέου, αυτοματοποιημένου κέντρου παραλαβής, συσκευασίας και αποστολής, με στόχο την ταχύτητα, την ακρίβεια και τη βελτίωση της εμπειρίας του αγοραστικού κοινού. Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κέντρου, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Η επένδυση πρόκειται να υλοποιηθεί στην θέση «Σκληρή» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, και αφορά σε έκταση συνολικού εμβαδού 74.066,62 τ.μ..

Ο φορέας επένδυσης αιτείται την ένταξη του έργου στις διατάξεις του ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», (σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1 περίπτωση α, υποπερ. αβ), τη λήψη του κινήτρου χωροθέτησης του άρθρου 7 (εκπόνηση και έγκριση ΕΣΧΑΣΕ), τη λήψη των κινήτρων της Φορολογικής Απαλλαγής (Άρθρο 8, παρ. 2α) και της Ταχείας Αδειοδότησης (Άρθρο 9) του ν.4864/2021. Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης προϋπολογίζεται σε 68.091.324,60 ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 75 νέες θέσεις εργασίας (Ε.Μ.Ε).