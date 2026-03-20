Προβάδισμα-της-ΝΔ-σε-δύο-νέες-δημοσκοπήσεις

Αυξημένα ποσοστά, ισχυρό προβάδισμα και διεύρυνση της διαφοράς από το ΠΑΣΟΚ, καταγράφει η ΝΔ, σε δύο νέες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Παραμένει στη δεύτερη θέση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Στη δημοσκόπηση της MRB που διεξήχθη για λογαριασμό του ΟΡΕΝ, η ΝΔ προηγείται στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό 31,1% έχοντας διαφορά 17,1 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ παρουσιάζει αύξηση 2,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (24,9% από 22,3%). Αύξηση παρουσιάζει και το ΠΑΣΟΚ – της τάξης του 1,5% (11,2% από 9,7%), ενώ μείωση εμφανίζουν Ελληνική Λύση (9,2% από 9,7%) και Πλεύση Ελευθερίας (8,5% από 10,1%).

Στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, η ΝΔ συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου και πάλι ποσοστό 31,1%, έχοντας ωστόσο μεγαλύτερη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (17,5 μονάδες).

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει άνοδο 2,4 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (23,8% από 21,4%), ενώ άνοδο παρουσιάζει και το ΠΑΣΟΚ (10,4% από 9,3%). Τρίτη στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι η Πλεύση Ελεθερίας η οποία εμφανίζει ελάχιστη μείωση (8,0% από 8,1%), με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί στην 4η θέση πέφτοντας από το 8,0% στο 6,8%.

