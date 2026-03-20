Πρόεδρος-βενζινοπωλών-Αττικής:-Όσο-δεν-μειώνεται-ο-ειδικός-φόρος,-οι-τιμές-θα-τρέχουν

Η τιμή της βενζίνης έπρεπε να ήταν ήδη πάνω από 2 λεπτά.

Στο θέμα των τιμών των καυσίμων, αναφέρθηκε η πρατηριούχος και πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Zάγκα, σχολιάζοντας την «επόμενη μέρα» της συνάντησης των βενζινοπωλών και των πρατηριούχων με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, απ’ όπου βγήκε «λευκός καπνός».

«Χθες είχαμε τρεις ώρες γεμάτες συνάντηση με τον Υπουργό, οι δύο Ομοσπονδίες, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, όπου ανήκω στο διοικητικό και είμαι εκπρόσωπος Τύπου αυτής και η ΠΟΠΕΚ ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων), είμαστε ενωμένοι», δήλωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews. «Ένας είναι ο στόχος, όχι μόνο να υπερασπίσουμε τον κλάδο μας, αλλά και τον καταναλωτή και αυτό το δηλώσαμε και τη Δευτέρα κιόλας που είχαμε ήδη έκτακτη συνάντηση μεταξύ μας, είπαμε, δεν θα προβούμε σε κάτι καινούργιο, θα τα ξαναπούμε και ήταν σοφό. Ο υπουργός ήταν ανοιχτός, είπε ότι το πλαφόν αναγνωρίζει ότι βάζουμε για άλλη μια φορά πλάτη, ο κλάδος», πρόσθεσε.

«Μας είπε ότι έχετε δίκιο, εγώ θα είμαι μαζί σας, θα σταματήσω οτιδήποτε γίνεται στον χώρο σας και δεν είναι σωστό, γιατί κάνανε πάρα πολλούς ελέγχους και βρήκαν ότι ο κλάδος κινείται καλά. Βρήκανε 2-3 μαγαζιά, θα τα ανακοινώσει και θα φάνε στο κεφάλι γιατί είναι και μεγάλη η διαφορά, μας είπε για 10 λεπτά, για 20 λεπτά», είπε επίσης.

Οι τιμές των καυσίμων

Αναφερόμενη στις τιμές η κ. Ζάγκα, είπε πως: «Όσο βλέπω ότι δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος, οι τιμές θα τρέχουν. Γιατί; Γιατί κάθε που έχουμε δελτίο απόδειξη έχει αύξηση επάνω. Εχθές που παρέλαβα το πρωί, η αμόλυβδη έπρεπε να ήταν πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή θα έρθετε με ένα πενηντάρικο, το λέω χοντρά και θα πάρετε 25 λίτρα απλή αμόλυβδη. Εμείς δεν μπορέσαμε αυτό το σοκ που θα έρθει ο πελάτης, το λέω ειλικρινά κάτω και από το πλαφόν και πήγε για ψυχολογικούς λόγους, 1,91 με 1,98, ενώ έπρεπε να ήταν πάνω από 2 λεπτά. Δεν το βάλαμε επίτηδες γιατί είναι μεγάλο σοκ για τον πελάτη.

Δεύτερον, το απλό πετρέλαιο δεν το πήρα και είναι ένα 1,99. Δεν ξέρω πόσο έχει πάει, αλλά το ενισχυμένο πετρέλαιο ξέφυγε με την αγορά εχθές 2, 058. Είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι βλέπει ότι εξελίσσεται ραγδαία αυτή η κατάσταση. Εγώ είπα προσέξτε, Αυστρία, Ιταλία, Βέλγιο, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε δεν υπάρχει απαγορευτικό, μπορείτε. Σκέφτεται λοιπόν, λέει ο πρωθυπουργός, τι θα κάνει για συγκράτηση. Εγώ το κρατάω στο μυαλό μου, ναι μεν βγήκε λευκός καπνός επί του παρόντος, αλλά άμα δούμε ότι δεν το καταλαβαίνουν αυτό το κομμάτι.

Ακούστε αυτά τα συστήματα εισροών, εκροών, εμείς τα βάλαμε πριν μερικά χρόνια με την με την ψευδαίσθηση ότι θα παταχθεί το λαθρεμπόριο. Τρίχες, τίποτα δεν έγινε. Ξέρετε γιατί δεν έγινε; Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, γιατί δεν μπήκε στην πηγή διακίνησης στα διυλιστήρια, βάλε τα συστήματα, μπλόκαρε από κει το σύστημα, να σου πω αν θα ξεφύγει τίποτα».

Τέλος, αναφερόμενη στην αναβάθμιση των συστημάτων εισροών – εκροών, είπε πως: «Ήδη μερικά μαγαζιά ξεκίνησαν ήδη και θα μας δώσει γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Είναι πολλά τα χρήματα. Δεν μπορεί ένα μαγαζί απλό να βρει τα χρήματα. Το ξεκαθαρίζω, είναι πια θέμα επιβίωσης, ήδη το είπα στον υπουργό, ότι θα κλείσουν πολλά μαγαζιά, οπότε λέει μέχρι τέλος Ιουνίου θα τα λέμε, θα ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν έχω πάρει ακόμα σήμερα καύσιμα, θα δω τι τιμολόγιο θα έρθει και θα κάνω και πάλι το σταυρό μου».