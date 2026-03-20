Πόλεμος-στη-Μέση-Ανατολή:-Ανησυχία-στις-τάξεις-της-fed-για-τον-πληθωρισμό

Ο Κρίστοφερ Γουόλερ, διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ανησυχεί για τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό των ΗΠΑ, λόγω του συνεχιζόμενου κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

«Πριν από δύο εβδομάδες», εξήγησε στο CNBC ο Γουόλερ, οικονομολόγος και μέλος του ΔΣ της Federal Reserve, «εξεταζόμουν να ψηφίσω για μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας».

Αλλά από τότε, πρόσθεσε, «το Στενό του Ορμούζ παρέμεινε κλειστό, φαίνεται ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί και οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές για περισσότερο καιρό. Αυτό υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός αποτελεί μεγαλύτερη ανησυχία από ό,τι νόμιζα».