Πόλεμος-στη-Μέση-Ανατολή:-Η-αγορά-ακινήτων-του-Ντουμπάι-εμφανίζει-πρώιμα-σημάδια-επιβράδυνσης

Η αγορά ακινήτων του Ντουμπάι αρχίζει να δείχνει πρώιμα σημάδια εξασθένησης σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, με στοιχεία αναλυτών να δείχνουν μείωση του όγκου συναλλαγών και ορισμένους μεσίτες να υποδεικνύουν μειώσεις τιμών.

Ο πόλεμος και οι επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ, των αμερικανικών βάσεων και των κρατών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν πλήξει την εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς καταφυγίου για τους πλούσιους του κόσμου.

Ο όγκος συναλλαγών ακινήτων στα ΗΑΕ μειώθηκε κατά 37% σε ετήσια βάση τις πρώτες 12 ημέρες του Μαρτίου και κατά 49% σε μηνιαία βάση, εκτιμούν οι αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ορισμένα ακίνητα προσφέρονται ήδη με μεγάλες εκπτώσεις, με μειώσεις τιμών 12-15%, σύμφωνα με ορισμένους μεσίτες και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξέτασε το Reuters.

Για παράδειγμα, ένας πωλητής αναζητούσε μια «γρήγορη πώληση» για ένα ακίνητο κοντά στο Μπούρτζ Χαλίφα – το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο – ένα μήνυμα που κοινοποιήθηκε από έναν μεσίτη έγραφε. Ο πωλητής αναζητούσε 650.000 δολάρια, περίπου 12% μειωμένο από την προηγούμενη τιμή των 735.000 δολαρίων «λόγω της τρέχουσας κατάστασης». Ο μεσίτης μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ένα διαμέρισμα εκτός σχεδίου στο πολυπόθητο Palm Jumeirah του Ντουμπάι προσφερόταν επίσης με έκπτωση 15% στην αρχική του τιμή, περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ένα μήνυμα που εξέτασε το Reuters σε μια ομάδα WhatsApp που δημιουργήθηκε μια εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου.

Οδεύουν τα ΗΑΕ προς επιβράδυνση;

Η άνθηση των ακινήτων στα ΗΑΕ αντικατοπτρίζει την άνοδο του Ντουμπάι, αλλά υπήρχαν ήδη ανησυχίες ότι η αγορά οδεύει προς επιβράδυνση μετά από πέντε χρόνια αυξανόμενων τιμών.

Η σύγκρουση είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία μέχρι σήμερα για την αγορά, όπου η ζήτηση τροφοδοτήθηκε από την εισροή πλούσιων μεταναστών που προσελκύστηκαν από το αφορολόγητο καθεστώς των ΗΑΕ.

Οι μετοχές των κατασκευαστών ακινήτων έχουν υποχωρήσει, με την Emaar Properties, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Μπούρτζ Χαλίφα, να έχει υποχωρήσει περισσότερο από 26% στο χρηματιστήριο του Ντουμπάι από την έναρξη του πολέμου.

Η Goldman Sachs δήλωσε ότι η συνολική αξία των ολοκληρωμένων συναλλαγών μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο – μια πολύ μεγαλύτερη πτώση από ό,τι κατά τη διάρκεια των πλημμυρών στο Ντουμπάι το 2024 ή μιας προηγούμενης σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο – αν και ανέφερε ότι η μέση τιμή συναλλαγής μειώθηκε μόνο κατά 3% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι αναλυτές της Citi αναφέρουν ότι ο πόλεμος εισήγαγε «σημαντικό κίνδυνο» για τις μελλοντικές προσδοκίες αύξησης του πληθυσμού του Ντουμπάι, καθώς θα μπορούσε να αποτρέψει τους αγοραστές κατοικιών και τους επενδυτές ακινήτων. Τώρα προβλέπουν αύξηση του πληθυσμού στο Ντουμπάι κατά 1% φέτος και 2-2,5% ετησίως μεταξύ 2027 και 2031, έναντι 4% τα τελευταία χρόνια.

Είπαν ότι στην πτωτική τους περίπτωση για το Ντουμπάι, οι τιμές των ακινήτων θα μειωθούν κατά μέσο όρο 7% ετησίως μεταξύ αυτού του έτους και του 2028.

Η δραστηριότητα δεν έχει σταματήσει

Ωστόσο, τα στελέχη επί τόπου δεν πανικοβάλλονται, λέγοντας ότι η δραστηριότητα της αγοράς δεν έχει σταματήσει.

«Πιστεύω ότι ο καθένας είναι πολύ διαφορετικός στον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Αλλά τα δεδομένα λένε μια πολύ σαφή ιστορία, σωστά; Οι συναλλαγές δεν έχουν σταματήσει», δήλωσε ο Ιμράν Σεΐχ, ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα BlackOak.

«Έχουμε έναν πελάτη από την Αφρική που είπε, αν δείτε ευκαιρίες τον επόμενο μήνα, παρακαλώ προχωρήστε», είπε ο Σεΐχ.

Μια μονάδα εκτός σχεδίου αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων στο Palm πουλήθηκε στον πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC, Φράνσις Νγκάννου, αυτή την εβδομάδα, κάτι που ο κατασκευαστής Arada είπε ότι «υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη όρεξη των επενδυτών για επώνυμες πολυτελείς κατοικίες στο Ντουμπάι».

«Υπάρχουν πολλοί επενδυτές που μας τηλεφωνούν για να ρωτήσουν αν έχετε πελάτες που θέλουν να πουλήσουν σε δυσχερή θέση ή οποιονδήποτε που πουλάει με έκπτωση, (και λένε) ότι είμαστε έτοιμοι να το αγοράσουμε», δήλωσε στο Reuters ο Χιμάνσου Καντελβάλ, Διευθύνων Σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Asas Capital με έδρα το Ντουμπάι, επικαλούμενος πελάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ινδικά οικογενειακά γραφεία.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Emaar Properties, Μοχάμεντ Αλαμπάρ, ήταν αισιόδοξος, λέγοντας στο CNBC αυτόν τον μήνα ότι «κανείς δεν θέλει να αλλάξει» την τιμή.

«Προς το παρόν, δεν βλέπουμε εκτεταμένες εκπτώσεις, καθώς οι περισσότεροι αγοραστές παραμένουν επικεντρωμένοι στη μακροπρόθεσμη αξία και όχι στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών», δήλωσε στο Reuters ο Ταούσεφ Καν, ιδρυτής και πρόεδρος της Dugasta Properties.

- Reuters

