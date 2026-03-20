Σε-τροχιά-τέταρτης-συνεχόμενης-εβδομαδιαίας-πτώσης-η-wall-street

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Παρασκευή (20/3), καθώς οι τιμές του πετρελαίου επανέρχονται σε ανοδική πορεία μετά από μια σύντομη διόρθωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται πτωτικά κατά 0,29% τσις 45.910,67 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,44% στις 6.580,61 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται κατά 0,62% στι; 11.948,93 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (19/3) οι μετοχές είχαν επίσης πτωτική πορεία, αλλά έκλεισαν αρκετά πάνω από τα χαμηλά της ημέρας, αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ βοηθά τις ΗΠΑ «με πληροφορίες και άλλα μέσα» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει χάσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου και παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να λήξει ταχύτερα απ’ ό,τι φοβούνται πολλοί.

Μετά από αυτά τα σχόλια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (WTI) υποχώρησαν έντονα μετά το κλείσιμο της αγοράς, δίνοντας ώθηση στις μετοχές. Ωστόσο, το WTI παραμένει αυξημένο πάνω από 48% μέσα στον μήνα.

Σε σημείωμά του, ο Jim Reid της Deutsche Bank ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα είναι η 15η συνεδρίαση από την έναρξη της σύγκρουσης, που ιστορικά είναι το σημείο όπου οι αμερικανικές μετοχές βρίσκουν «πάτο» μετά από γεωπολιτικά σοκ. Ωστόσο, τόνισε ότι η αβεβαιότητα είναι τόσο μεγάλη που οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν κυρίως από τις ειδήσεις και όχι από τα ιστορικά μοτίβα.

Η αγορά ενδέχεται να παρουσιάσει αυξημένη μεταβλητότητα λόγω του λεγόμενου «quadruple witching», δηλαδή της ταυτόχρονης λήξης συμβολαίων options και futures, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο όγκο συναλλαγών και έντονες διακυμάνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί δείκτες βρίσκονται σε τροχιά τέταρτης συνεχόμενης εβδομαδιαίας πτώσης: ο S&P 500 και ο Dow χάνουν 0,4% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq έχει υποχωρήσει κατά 0,1%.

Σύμφωνα με τον Scott Wren της Wells Fargo, η βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς εξαρτάται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο εκτιμά ότι θα συμβεί μέσα σε εβδομάδες.

Ο Dow και ο Nasdaq πλησιάζουν επίσης σε επίπεδα «διόρθωσης» (πτώση άνω του 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους). Ο Dow βρίσκεται 8,3% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Φεβρουαρίου, ενώ ο Nasdaq απέχει σχεδόν 8% από το δικό του υψηλό.

Παρά ταύτα, με τον S&P 500 να βρίσκεται μόλις περίπου 5% κάτω από το ιστορικό του υψηλό, ο Bob Elliott της Unlimited θεωρεί ότι η αγορά είναι υπερβολικά αισιόδοξη σχετικά με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην οικονομία και τα εταιρικά κέρδη.

Όπως δήλωσε, οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν ισχυρότερη ανάπτυξη, κάτι που δεν συνάδει με την πραγματικότητα, καθώς τα νοικοκυριά ήδη χάνουν περίπου 1% έως 2% της αγοραστικής τους δύναμης — ακόμη και αν η σύγκρουση τελείωνε άμεσα.