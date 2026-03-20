Στάσσης:-Η-ΔΕΗ-είναι-προστατευμένη-από-τις-επιπτώσεις-του-πολέμου

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την κατασκευή data center στην Πτολεμαΐδα, υπάρχει πρόοδος αλλά όχι ακόμη κατάληξη.

Η ΔΕΗ είναι «εξαιρετικά προστατευμένη» από τις επιπτώσεις του πολέμου επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης κατά την ενημέρωση χθες των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025. Ο κ. Στάσσης δήλωσε μάλιστα βέβαιος για την επίτευξη των στόχων για τη φετινή χρονιά (“δεν αποκλείεται να πάμε και λίγο καλύτερα, εργαζόμαστε ήδη για την περίοδο 2027-2028”, είπε) και παρέθεσε 3 παράγοντες στους οποίους εδράζονται οι εκτιμήσεις αυτές:

Πρώτον, δεν γίνονται εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από την περιοχή, σε αντίθεση με την ενεργειακή κρίση του 2022 οπότε υπήρχε ζήτημα εφοδιασμού. Δεύτερον, ως προς το θέμα των τιμών: οι πελάτες με σταθερά τιμολόγια που είναι περίπου το 20% του συνόλου είναι πλήρως εξασφαλισμένοι. Και για τους υπόλοιπους, οι τιμές του φυσικού αερίου (που επηρεάζουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής), παρά την άνοδο στα 61 ευρώ ανά μεγαβατώρα που καταγράφηκε χθες στην Ολλανδία, απέχουν πολύ ακόμα από το επίπεδο των 350 ευρώ που είχαν φτάσει το 2022. «Ελπίζω να μην ξαναδούμε τέτοια επίπεδα τιμών, πάντως έχουμε την εμπειρία να τα αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ.

Τρίτον, η περίοδος είναι ευνοϊκή για την διαμόρφωση των τιμών καθώς βρισκόμαστε στην άνοιξη, η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών είναι υψηλή και η ζήτηση χαμηλή. Υπάρχει χρόνος μπροστά μας μέχρι την καρδιά του καλοκαιριού οπότε θα έχουμε την επόμενη αιχμή ενώ η αυξημένη ζήτηση φυσικού αερίου για την πλήρωση των αποθηκών στην Ευρώπη εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει την φετινή χρονιά αλλά το 2027.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κ. Στάσσης εκτίμησε ότι η ΕΕ θα οδηγηθεί σε μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και σε πιο ομαλή μετάβαση, ενδεχόμενο το οποίο είχε ήδη ληφθεί υπόψη από την ΔΕΗ κατά την κατάρτιση του business plan για την τρέχουσα περίοδο που παρουσιάστηκε πέρυσι στο Λονδίνο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Στάσσης ανέφερε ακόμη ότι:

Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης στο τέλος του 2026 θα εφαρμοστεί όπως έχει ανακοινωθεί. Η τελευταία λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα λειτουργεί από τις αρχές του 2028 με φυσικό αέριο.

Είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την κατασκευή data center στην Πτολεμαΐδα, υπάρχει πρόοδος αλλά όχι ακόμη κατάληξη.

Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μέσω του δικτύου οπτικών ινών που χτίζει η ΔΕΗ πάνω στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα αρχίσουν να διατίθενται στους καταναλωτές τον φετινό Ιούνιο – Ιούλιο. Επί του παρόντος η θυγατρική τηλεπικοινωνιών της ΔΕΗ παρέχει μόνο υπηρεσίες ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων. Αντίθετα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για διείσδυση στην κινητή τηλεφωνία.

--