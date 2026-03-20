ΤΕΕ:-Τυχόν-κατάργηση-του-τοπογραφικού-σε-μεταβιβάσεις-ακινήτων-διακινδυνεύει-την-ασφάλεια-των-συναλλαγών

Την απόσυρση-κατάργηση της διάταξης που συζητείται στην Βουλή, η οποία προβλέπει κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής τοπογραφικού κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, με το Κτηματολόγιο σε λειτουργία και κυρωμένη πράξη εφαρμογής, ζητά ομόφωνα η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.

Και αυτό γιατί διακινδυνεύουν τόσο η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές ακινήτων, όσο και το διαχρονικό εγχείρημα της Πολιτείας για τη ψηφιοποίηση του χώρου και τη δημιουργία ολοκληρωμένων γεωχωρικών δεδομένων, ενώ παράλληλα ενδέχεται να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει η διάταξη.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Η κατάργηση της σύνταξης και υποβολής τοπογραφικών σε ψηφιακή μορφή και εξαρτημένα από το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, αποτελεί “νάρκη” στα θεμέλια της προσπάθειας ψηφιοποίησης του συνόλου του χώρου στην πατρίδα μας. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον αν δεν υπάρχουν πλήρη γεωχωρικά δεδομένα για το σύνολο της επικράτειας. Και η συγκεκριμένη διάταξη, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, θα οδηγήσει στο να υπάρξουν “μαύρες τρύπες” μέσα στις πόλεις, χωρίς ψηφιακή αποτύπωση του χώρου με ακρίβεια.

Όλοι μας θέλουμε και έμπρακτα προσπαθούμε για τη ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. H κατάργηση υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όμως, θα οδηγήσει σε ανασφάλεια δικαίου και πισωγύρισμα στην προσπάθεια ψηφιακής αποτύπωσης, με ακρίβεια, σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να πούμε ορισμένες αλήθειες: η χώρα επέλεξε ιστορικά, για να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο, να αποτυπώσει τα δικαιώματα ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψηφιακού τοπογραφικού. Στις εντός σχεδίου περιοχές ψηφιακή αποτύπωση υπάρχει σε νεότερες πράξεις εφαρμογής που αποτυπώνονται με κάποια ακρίβεια τα όρια των οικοπέδων. Αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, ιδίως εκεί που οι πράξεις εφαρμογής έχουν γίνει πριν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, εξαρτημένων κατά ΕΓΣΑ.

Στην πραγματικότητα, η μεταβίβαση ακινήτου με κτίσμα, ήδη γίνεται από συμβαιολογράφους χωρίς υποβολή νέου τοπογραφικού σε περιοχές εντός σχεδίου, με λειτουργούν Κτηματολόγιο και κυρωμένη πράξη εφαρμογής, όταν υφίσταται ΗΤΚ ή υπάρχουν τα ψηφιακά δεδομένα αποτύπωσης του χώρου και δεν υπάρχουν αμφιβολίες και ερωτηματικά, όπως έχει βεβαιώσει μηχανικός. Η γενικευμένη κατάργηση της συμβολής μηχανικού στην ακριβή αποτύπωση του χώρου – έκτασης που μεταβιβάζεται ακόμη και σε αδόμητα οικόπεδα, δεν οδηγεί σε απλοποίηση διαδικασιών αλλά στο να “κλείνουμε τα μάτια” στα υπάρχοντα προβλήματα: οικοδομησιμότητας, ακρίβειας έκτασης, ορίων κλπ. Με λίγα λόγια, κινδυνεύουμε να μεταβιβάζονται οικόπεδα με έκταση, όρια ή σχήμα “στο περίπου”.

Η Βουλή και η κυβέρνηση μπορούν και οφείλουν να ακούσουν τις παρατηρήσεις των τεχνικών και επιστημονικών φορέων που έχουν κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση και τη δημόσια συζήτηση και να επιλέξουν τον δρόμο της προόδου και του ορθολογισμού. Και της συμβατότητας με βασικές εθνικές στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE και εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρξει και μεταβατικό διάστημα για μια αντίστοιχη ρύθμιση και διάλογος για τις λεπτομέρειες και τις επιμέρους προσαρμογές στη νομοθεσία και για τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, πριν την καθιέρωση ενός τέτοιου μέτρου».

Το ΤΕΕ σημειώνει ότι από το δημόσιο διάλογο που έχει ήδη γίνει, στις συζητήσεις και στις τοποθετήσεις σε Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ και τη συζήτηση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έχουν αναδειχθεί σημαντικά σημεία προβληματισμού.