Τι-λέει-το-Λονδίνο-για-τις-βρετανικές-βάσεις-στην-Κύπρο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ζήτησε μια ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον των στρατιωτικών βάσεων στο νησί, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μετατρέπει τις εγκαταστάσεις σε πιθανούς στόχους.

Μιλώντας ενόψει της συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε πως «όταν τελειώσει αυτή η κρίση, πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς και το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο», τις οποίες χαρακτήρισε ως αποικιακό κατάλοιπο.

Ερωτηθείς αν θέλει να απαλλαγεί από τις βάσεις, είπε ότι «έχουμε μια σαφή προσέγγιση όσον αφορά το μέλλον των βρετανικών βάσεων», προσθέτοντας: «Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ δημόσια».

Το Λονδίνο από την πλευρά του θεωρεί ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο είναι απαραίτητες για την ευρύτερη ασφάλεια της περιοχής και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα παραιτηθεί οικειοθελώς από την κυριαρχία τους. Ωστόσο, Βρετανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να ακούσει τις ανησυχίες της κυπριακής κυβέρνησης.

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Οι βάσεις μας στην Κύπρο διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της ασφάλειας των Βρετανών πολιτών και των συμμάχων μας στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Τα αεροσκάφη μας στην Κύπρο εκτελούν τακτικές αμυντικές αποστολές μαζί με τους συμμάχους μας για να προστατεύσουν τον λαό μας και τις βάσεις μας. Για να ενισχύσουμε την άμυνά μας στην περιοχή ενόψει αυτής της σύγκρουσης, αναπτύξαμε πρόσθετα συστήματα ραντάρ και αεράμυνας, αεροσκάφη F-35 τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και επιπλέον 400 μέλη προσωπικό που υποστηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες αεράμυνας».

Στο θέμα αναφέρθηκε την περασμένη Τρίτη και ο υφυπουργός άμυνας, Αλ Καρνς, μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Η κυρίαρχη βάση μας στην Κύπρο δεν αμφισβητείται», είπε και πρόσθεσε: «Όταν ο Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε την Κύπρο, η Εθνική Φρουρά της Κύπρου επιβεβαίωσε ότι η σχέση μας είναι πιο στενή από ποτέ».

- sofokleous10.gr

