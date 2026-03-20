    Friday, March 20
    Τσουκαλάς:-Η-κυβέρνηση-επιλέγει-να-κερδοσκοπήσει-με-όχημα-την-αύξηση-των-τιμών
    Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών

    Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών

    Πολιτική 1 Min Read

    Επίθεση στην κυβέρνηση για τους φόρους στα καύσιμα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

    Πιο αναλυτικά η δήλωσή του: 

    «Ο κ. Μαρινάκης το πρωί χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα. 

    Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ενσυναίσθηση για το πώς βιώνουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις την αύξηση των τιμών, δήλωσε πως «δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό». 

    Την ίδια στιγμή, η Αυστρία και η Ιταλία με δεξιές κυβερνήσεις προχωρούν σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ καταρρίπτοντας το επιχείρημα του Πρωθυπουργού ότι όλοι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση.

    Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική.

    Όσο δεν παίρνει μέτρα, η ζημιά θα μεγαλώνει».

