ΤτΕ:-«Ψαλιδίζει»-τον-ρυθμό-ανάπτυξης-της-ελληνικής-οικονομίας-για-το-2026-και-το-2027

Σε υποβάθμιση της πρόβλεψής της για τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2025 και το 2026 προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πλέον ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2026 αναθεωρείται στο 1,9%, από 2,1% που ήταν η πρόβλεψη στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2025, που δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Πριν απο λίγες ημέρες ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη το 2026 μπορεί να παραμείνει στα επίπεδα του 2025 (περίπου 2,1%), υπό την προϋπόθεση ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα είναι σύντομη.

Η ΤτΕ αναθεώρησε οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη της για το ΑΕΠ του 2027 στο 2% από 2,1% ενώ διατηρεί αμετάβλητη στο 2% την πρόβλεψη για το 2028.

Όπως επισημαίνεται στην τελευταία έκδοση της ΤτΕ για την Ελληνική Οικονομία (note on the Greek economy) η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με την οικονομία της ευρωζώνης κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να είναι οριακά αρνητική.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός, στο 3,1% το 2026, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς και την επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες. Κατά την περίοδο πρόβλεψης, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να μετριαστεί σταδιακά, καθώς οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδά τους. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβολές για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί και συνδέονται πρωτίστως με περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη συνακόλουθη αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας, με περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού διεθνώς, με πιο επίμονο πληθωρισμό και με απρόβλεπτα κλιματικά φαινόμενα.

Όπως επισημαίνεται στο Δελτίο η ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική κατά την πρόσφατη περίοδο αναταράξεων, υπεραποδίδοντας σημαντικά σε σχέση με τη ζώνη του ευρώ. Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ (σε πραγματικούς όρους) διαμορφώθηκε στο 2,1% το 2025, με την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις να συμβάλλουν κυρίως στην αύξηση του ΑΕΠ. Η επίδοση αυτή είναι ισχυρότερη από τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ, ο οποίος ήταν 1,4% το 2025.

Η Ευρώπη όπως αναφέρουν οι οικονομολόγοι της ΤτΕ, αντιμετωπίζει σήμερα ένα πολύ σημαντικό αρνητικό σοκ στην προσφορά ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντίκτυπος αυτού του δυσμενούς σοκ στην πραγματική οικονομία και στον πληθωρισμό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης, την έντασή της και τυχόν ζημιές στις δυνατότητες εφοδιασμού των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της Μέσης Ανατολής.

Οι προβολές της Τράπεζας της Ελλάδος βασίζονται στις βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση μακροοικονομικών προβολών της ΕΚΤ του Μαρτίου 2026. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ρητή υπόθεση σχετικά με τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων ακολουθούν τις τελευταίες τεχνικές υποθέσεις που βασίζονται στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (με ημερομηνία αναφοράς την 11η Μαρτίου 2026). Σε σύγκριση με τις υποθέσεις των προβολών του Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίες υποθέσεις συνεπάγονται αισθητά υψηλότερες τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων, ιδίως κατά το τρέχον έτος, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υψηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, ασθενέστερη σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, χαμηλότερες διεθνείς τιμές τροφίμων και υψηλότερες τιμές μετοχών.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική τα επόμενα έτη και να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η ζώνη του ευρώ, μειώνοντας, αν και πολύ σταδιακά, την απόκλιση από το μέσο επίπεδο του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος όπως διευκρινίζεται, η νέα πρόβλεψη για τον αναθεωρημένο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ (ο οποίος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 1,9% το 2026,) δεν ενσωματώνει τυχόν πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής λόγω του πολέμου.