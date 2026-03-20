Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη δεν είναι άτρωτη στις υψηλές τιμές ενέργειας – Ανάγκη για μέτρα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, με αιχμή τις αυξήσεις τιμών, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ παραμένει διασφαλισμένος, ωστόσο η Ευρώπη «δεν είναι άτρωτη στις παγκόσμιες αυξήσεις τιμών». Υπογράμμισε μάλιστα ότι μόνο μέσα σε μία ημέρα – μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Κατάρ – οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν κατά 30%.

Η ίδια καταδίκασε τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και εμπορικά πλοία, κάνοντας λόγο για ενέργειες που αυξάνουν το κόστος και εντείνουν τους κινδύνους για τον μελλοντικό εφοδιασμό.

Οι τέσσερις παράγοντες που καθορίζουν τις τιμές

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων, η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε την ανάγκη για «άμεσα μέτρα ανακούφισης όπου είναι δυνατόν και διαρθρωτικές αλλαγές όπου είναι αναγκαίο», εστιάζοντας στους τέσσερις βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρώτος και σημαντικότερος είναι το κόστος ενέργειας, που αντιστοιχεί περίπου στο 56% της τελικής τιμής στην ΕΕ. Όπως σημείωσε, τα κράτη-μέλη μπορούν ήδη να αξιοποιήσουν εργαλεία κρατικών ενισχύσεων για να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, ενώ η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας σε αυτό το πεδίο.

Δεύτερος παράγοντας είναι οι χρεώσεις δικτύου (18%), για τις οποίες προωθούνται νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του κόστους, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Τρίτος είναι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις (15%), με την Επιτροπή να εξετάζει αναθεώρησή τους ώστε η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα.

Τέλος, όσον αφορά το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS), δρομολογούνται μεταρρυθμίσεις για μεγαλύτερη ευελιξία και περιορισμό της μεταβλητότητας των τιμών.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι το ETS έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και στην ενίσχυση επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 30 δισ. ευρώ, το «ETS Investment Booster», για έργα απανθρακοποίησης, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα υλοποίησης και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Τέλος, επεσήμανε ότι η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της συνολικής στρατηγικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

- – ΜΠΕ