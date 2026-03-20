ΧΑ:-Ενδεχόμενη-παραβίαση-των-2050-μονάδων-του-ΓΔ-θα-αποτελέσει-καίριο-πλήγμα-στην-μεσοπρόθεσμη-τάση

Υποχώρηση κατά 2,47% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση (20/3) κλείνοντας στις 2077,15 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 307,0 εκ. ευρώ.

Τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Περσικού Κόλπου συνεχίστηκαν. Σαν αποτέλεσμα, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις στο σύνολο σχεδόν των blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και σε αδιάλειπτα πτωτική πορεία, με το χαμηλό ημέρας να καταγράφεται στις 2071 μονάδες περί τις 15.30μμ. Μέχρι το κλείσιμο και στις δημοπρασίες μικρή μόνο ήταν η αντίδραση που καταγράφηκε.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,804% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,67%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-4,27%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (1,90%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,76%), η Lamda (-3,57%), η ΕΕΕ (-3,04%), η Optima (-2,59%), o Aktor (-3,20%), το ΔΑΑ (-3,34%), η Alwyn (-2,41%), o OTE (-1,94%), ο Ελλάκτωρ (-3,88%), ο Τιτάν (-2,65%) και η Metlen (-4,95%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (+4,88%), η ΜΟΗ (+0,10%) και ο Δάιος (+1,96%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 13 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 100 εκείνων που υποχώρησαν.

Το μεσημέρι λήγουν τα ΣΜΕ επί δεικτών-μετοχών και δικαιωμάτων του τρέχοντα μήνα (triple witching) ενώ στις δημοπρασίες θα διενεργηθεί rebalancing λόγω αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell και Stoxx. Το βράδυ αναμένεται η ετυμηγορία της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια από την ΕΚΤ με την Κριστίν Λαγκάρντ να προειδοποιεί για την επερχόμενη άνοδο του πληθωρισμού. Ενδεχόμενη παραβίαση των 2050 μονάδων του Γ.Δ. θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην μεσοπρόθεσμη τάση.

ΕΥΔΑΠ: Πέρασε πακέτο για το 2,81%, αγοραστής η ΓΕΚ Τέρνα. Άλλαξαν χέρια 3 εκατ. μετοχές της ΕΥΔΑΠ στα €9,7/μετχ. έναντι τρέχουσας τιμής στα €8,77.

Εθνική Τράπεζα: Στα 17 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Jefferies. Παραμένει «buy» με υψηλότερη τιμή-στόχο ο οίκος, εστιάζοντας στις ισχυρές διανομές και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους της τράπεζας.

Motor Oil: Ισχυρό κλείσιμο στο 2025 αναμένει η Optima για την εταιρεία για την οποία διατηρεί τιμήστόχο στα 40,7 ευρώ, με τη μετοχή να συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες επιλογές της για φέτος.

ΔΕΗ: Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε €2 δισ. από €1,8 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,45 δισ. από €0,36 δισ. Με Κ.Ε.9,7 δις.(9,0) και καθ. χρέος/EBIDTA 3,2. Συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €2,8 δισ., εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε έργα ΑΠΕ, εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ στα 7,2 GW, το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,60/μετοχή, +50%. Προς EBIDTA €2,4 δις. το 2026.

Lavipharm: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα, προ Rebate & Clawback, ανήλθαν σε Ευρώ €70,03 εκατ. για τη χρήση 2025, +14,8%. Στο +48,9% το adj. EBIDTA. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 5,99 εκ. (€8,98 εκ. το 2024), τα 6,3 εκ. από αναβαλλόμενη φορολογία εταιρείας.

Deutsche Bank: Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να επιδεικνύουν ισχυρή λειτουργική επίδοση, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Διατηρεί θετική στάση για το σύνολο του κλάδου και συστάσεις αγοράς για όλες τις καλυπτόμενες μετοχές. Τιμές-στόχοι Alpha Bank στα €4,45, Eurobank στα €4,35, Τράπεζα Πειραιώς στα €8,95, Εθνική Τράπεζα στα €15,95 και Τράπεζα Κύπρου στα €10,40.