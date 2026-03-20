«Χρειάζονται-χρήματα-για-να-σκοτώσεις-τους-κακούς»,-λέει-ο-Χέγκσεθ-για-τα-200-δισ.-δολάρια-που-ζητάει-για-τον-πόλεμο-στο-Ιράν

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, απάντησε χθες στις αντιδράσεις για τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια που φέρεται να ζήτησε το Πεντάγωνο για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις τους κακούς». Ο πόλεμος, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, έχει ήδη προκαλέσει δαπάνες ύψους 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για τις πρώτες έξι ημέρες.

Ανησυχία για το υψηλό κόστος του πολέμου

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει ζητήσει από το Κογκρέσο ένα κονδύλι άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Το ποσό αυτό φέρνει στο προσκήνιο τις τεράστιες δαπάνες που απαιτούν οι σύγχρονοι πόλεμοι, με τα έξοδα να περιλαμβάνουν πυραύλους, βόμβες, πυρομαχικά και την συντήρηση αεροσκαφών και αεροπλανοφόρων.

Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δικαιολόγησε το υψηλό κόστος, λέγοντας ότι «για να σκοτώνεις τους κακούς, χρειάζεσαι χρήματα». Ο ίδιος τόνισε ότι το Πεντάγωνο θα ζητήσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο, εφόσον οι ανάγκες αυξάνονται.

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, είναι πιθανό να αποδειχθεί μία από τις πιο δαπανηρές στρατιωτικές επεμβάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του οικονομικού ελεγκτή του Πενταγώνου, μόνο οι πρώτες έξι ημέρες στρατιωτικών επιχειρήσεων είχαν κόστος 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με την κλίμακα του πολέμου να εντείνεται καθημερινά.

Ο Ντάνιελ Σνάιντερμαν, αναλυτής διεθνών πολιτικών, εξήγησε ότι οι δαπάνες περιλαμβάνουν τα πυρομαχικά, τους πυραύλους αναχαίτισης, τα καύσιμα, την αποστολή αεροσκαφών και τη συντήρηση των ναυτικών ομάδων κρούσης. «Η διεξαγωγή πολέμων κοστίζει πολύ ακριβά», σημείωσε ο Σνάιντερμαν, προσθέτοντας ότι οι ανάγκες για συνεχείς αναγκαίες αποστολές καθιστούν τον πόλεμο εξαιρετικά ακριβό.

Τραμπ: «Μικρό τίμημα για να παραμείνουμε στην κορυφή»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις επικρίσεις για το κόστος, δήλωσε ότι το ποσό αυτό είναι «μικρό τίμημα» για να εξασφαλιστεί ότι «η χώρα θα παραμείνει στην κορυφή». Η αμερικανική κυβέρνηση, λοιπόν, θεωρεί ότι οι στρατηγικές ενέργειες στην περιοχή του Ιράν είναι απολύτως απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ, παρά τις μεγάλες δαπάνες.

Η πρόθεση του Πενταγώνου να ζητήσει τόσο υψηλό κονδύλι για τον πόλεμο με το Ιράν αντιμετωπίζει αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Κογκρέσου. Ορισμένοι βουλευτές αμφισβητούν τη δικαιολόγηση του κόστους και τις στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης της στρατιωτικής δράσης.