Χρηματιστήριο: Η Πειραιώς «βούλιαξε» τις τράπεζες – Πτώση 0,60% για τον ΓΔ στη σκιά της Fed και του πολέμου

Με πτωτικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στη Σοφοκλέους, σε μια ημέρα που σημαδεύτηκε από την τριπλή λήξη παραγώγων (triple witching) και την αναδιάρθρωση δεικτών FTSE Russell / Stoxx – παράγοντες που εκτόξευσαν τον τζίρο σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.064,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,60% (-12,38 μον.), σε μια συνεδρίαση κατά την οποία η βαρύτατη πίεση στη μετοχή της Πειραιώς (-3,58%) λειτούργησε ως βαρίδι για ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο.

Η συνολική αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 464,92 εκατ. ευρώ (real time), αντανακλώντας τις αυξημένες ροές λόγω τριπλής λήξης και rebalancing. Ο τζίρος στον FTSE Large Cap ανήλθε σε 191,04 εκατ. ευρώ. Ενδοσυνεδριακά, ο ΓΔ κινήθηκε σε εύρος περίπου 2.085–2.115 μονάδων, με τις πωλητικές πιέσεις να εντείνονται κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, ωθώντας τον δείκτη κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Δείκτες – Κλείσιμο 20/03/2026

Δείκτης Κλείσιμο Ημερ. % Εβδ. % YTD % Σχόλιο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.064,77 -0,60% — — Τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση FTSE Large Cap 5.253,62 -0,18% — — Αντοχή λόγω μη-τραπεζικών blue chips Τραπεζικός (ΔΤΡ) 2.249,87 -0,28% — — Πίεση από Πειραιώς & Eurobank FTSEA 1.236,36 -0,22% — — Περιορισμένες απώλειες

Πειραιώς: Βαρίδι στον τραπεζικό κλάδο με πτώση 3,58%

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς αποτέλεσε τον κύριο αρνητικό πρωταγωνιστή της ημέρας, υποχωρώντας κατά 3,58% στα 6,85 ευρώ, με εξαιρετικά αυξημένο όγκο 10,95 εκατ. τεμαχίων – στοιχείο που υποδηλώνει θεσμική ρευστοποίηση και όχι μεμονωμένες πωλήσεις μικροεπενδυτών.

Οι πιθανοί λόγοι πίσω από τη σημερινή αδυναμία είναι πολλαπλοί και αλληλοσυνδεόμενοι:

Αλλαγή σύστασης από τη UBS: Η ελβετική τράπεζα αφαίρεσε πρόσφατα τη μετοχή της Πειραιώς από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της, αντικαθιστώντας την με τη Eurobank. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να πυροδότησε αναπροσαρμογές σε θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Επιθετικό short selling στον χρηματοπιστωτικό κλάδο: Σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της Goldman Sachs, τα hedge funds «ξεφόρτωσαν» επιθετικά μετοχές τραπεζών, ασφαλιστικών και fintech παγκοσμίως κατά την εβδομάδα ως τις 13 Μαρτίου, καθιστώντας τον χρηματοπιστωτικό κλάδο τον πιο πωλημένο τομέα του 2026. Η τάση αυτή μεταφέρεται και στην ελληνική αγορά, ιδίως μέσω ETF και παράγωγων θέσεων.

Profit-taking μετά τη σχετική υπεραπόδοση: Η Πειραιώς ήταν μέχρι πρόσφατα η μόνη συστημική τράπεζα σε θετικό έδαφος από την αρχή του 2026, με κέρδη που προσέγγιζαν το 9%. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την τριπλή λήξη παραγώγων, δημιούργησε ευκαιρία ρευστοποίησης κερδών.

Γεωπολιτικός κίνδυνος και πιέσεις στα NII: Η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς, στη μηνιαία μακροοικονομική ανάλυσή της για τον Μάρτιο, προειδοποίησε για μεγάλους κινδύνους στη διεθνή οικονομία λόγω των τιμών ενέργειας. Ένα σενάριο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να πιέσει τα καθαρά έσοδα τόκων (NII) μέσω αυξημένων προβλέψεων και επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης.

Σκεπτικισμός αγοράς ενόψει τριμήνου: Με τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2026 να πλησιάζουν (ανακοίνωση στις 30 Απριλίου), ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι η πετρελαϊκή κρίση και η αβεβαιότητα της Fed ενδέχεται να αντικατοπτριστούν αρνητικά στις προοπτικές κερδοφορίας.

Εικόνα στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης

Στον τραπεζικό κλάδο, η πίεση ήταν ευρεία: η Eurobank (ΕΕΕ) υποχώρησε κατά 2,53% στα 48,48 ευρώ με σημαντικό όγκο 35.589 τεμαχίων, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,09 ευρώ (-1,62%) με εντυπωσιακό όγκο 38,48 εκατ. τεμαχίων, ενώ και ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 1,26% στα 16,48 ευρώ. Μοναδική εξαίρεση στις τράπεζες αποτέλεσε η Εθνική (ΕΤΕ), η οποία κατάφερε να κλείσει οριακά θετικά στα 12,60 ευρώ (+0,40%).

Στον αντίποδα, ξεχώρισαν θετικά ορισμένα μη-τραπεζικά blue chips: η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 2,41% στα 18,28 ευρώ (επωφελούμενη εν μέρει από τις υψηλές τιμές ενέργειας), η Metlen (MTLN) ανέβηκε 2,49% στα 35,46 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι ΑΛΟΥΜΥΛ (+2,12%) και Τιτάν (+1,93%). Εκτός blue chips, η CrediaBank σημείωσε εντυπωσιακό άλμα 12,18% στο 1,40 ευρώ, με αφορμή τα σχέδια για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ.

Τεχνική εικόνα

Ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε σαφή πτωτική τάση βραχυπρόθεσμα, αφού η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη σειρά χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών που χαρακτηρίζει τον Μάρτιο. Από τις 2.183 μονάδες – ενδοσυνεδριακό υψηλό της Τετάρτης – ο δείκτης κατέρρευσε σχεδόν 120 μονάδες μέσα σε τρεις ημέρες, φθάνοντας σήμερα κοντά στο επίπεδο των 2.065 μονάδων.

Η κρίσιμη στήριξη εντοπίζεται στην περιοχή 2.050–2.060 μονάδων, που αντιστοιχεί στα χαμηλά Μαρτίου (χαμηλό έτους ήταν η περιοχή 2.050). Εάν αυτό το επίπεδο διασπαστεί, ο επόμενος στόχος βρίσκεται στις 2.000 μονάδες – ψυχολογικό κατώφλι αλλά και περιοχή τεχνικής σημασίας.

Ο Κινητός Μέσος 200 ημερών (ΚΜΟ 200) βρίσκεται σαφώς υψηλότερα (περιοχή 2.180–2.200 μονάδων) και αποτελεί πλέον βαρύ αντιστασιακό «καπάκι». Ο δείκτης διαπραγματεύεται κάτω από τον ΚΜΟ 200 εδώ και αρκετές συνεδριάσεις, γεγονός που σηματοδοτεί αρνητική μεσοπρόθεσμη εικόνα και αποτρέπει τους θεσμικούς αγοραστές.

Ο RSI (14 ημερών) κινείται πλησίον της ζώνης υπερπώλησης (κάτω από 35), υποδεικνύοντας ότι ενδέχεται να ωριμάζουν οι συνθήκες για κάποιο τεχνικό rebound. Ωστόσο, σε περιόδους ισχυρών εξωγενών σοκ (γεωπολιτικά, πετρέλαιο, Fed), ο RSI μπορεί να παραμείνει σε ακραία επίπεδα για παρατεταμένο διάστημα.

Ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) στις 2.249,87 μονάδες (-0,28%) βρίσκεται σαφώς κάτω από τον δικό του ΚΜΟ 200 και εμφανίζει εξασθένηση του bullish momentum που είχε αναπτυχθεί στις αρχές του 2026, όταν ο κλάδος ενισχυόταν πάνω από 24%. Η αντίσταση εντοπίζεται στις 2.400 μονάδες, ενώ η επόμενη στήριξη βρίσκεται στις 2.200.

Η ενδοσυνεδριακή διακύμανση περίπου 30 μονάδων (2.085–2.115) ήταν σχετικά περιορισμένη για τα πρόσφατα δεδομένα, αλλά ο εξαιρετικά υψηλός τζίρος (464,92 εκατ.) σε συνδυασμό με το πτωτικό κλείσιμο υποδηλώνει ότι οι πωλητές κυριάρχησαν στο τελικό τμήμα της συνεδρίασης, εκμεταλλευόμενοι τη ρευστότητα της τριπλής λήξης.

Διεθνές φόντο

Η σημερινή συνεδρίαση διεξήχθη υπό το βάρος δύο κρίσιμων παραγόντων: της απόφασης της Federal Reserve (Τετάρτη 18/3) και της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,50%–3,75%, ψηφίζοντας με πλειοψηφία 11-1 (ο Stephen Miran διαφώνησε, τασσόμενος υπέρ μείωσης κατά 25 μ.β.). Το ανανεωμένο dot plot σηματοδοτεί μόλις μία μείωση εντός του 2026 – σύμφωνα με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ο Jerome Powell κατά τη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι «δεν έχει σημειωθεί τόση πρόοδος στον πληθωρισμό όση αναμενόταν», ενισχύοντας τις ανησυχίες για σενάριο στασιμοπληθωρισμού. Η αγορά αντέδρασε αρνητικά: οι traders πλέον δεν προεξοφλούν ούτε μία μείωση φέτος, ενώ η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων ανέρχεται πλέον στο 8,4%.

Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 έκλεισε χθες με πτώση 2,4% – τρίτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση – με τον εξορυκτικό κλάδο να ηγείται των απωλειών (-4,2%) εν μέσω κατάρρευσης στις τιμές χρυσού (-4,7%) και αργύρου (-8%). Η ΕΚΤ διατήρησε κι αυτή τα επιτόκια αμετάβλητα (2,00%/2,15%/2,40%), αναφέροντας «σημαντικά αυξημένη αβεβαιότητα» λόγω του πολέμου, ενώ ο «γεράκι» του διοικητικού συμβουλίου ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση Απριλίου αν η πληθωριστική εικόνα επιδεινωθεί.

Στη Wall Street, ο S&P 500 έκλεισε χθες στις 6.606,49 μονάδες (-0,27%) – δεύτερη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση – ενώ ο Dow Jones υποχώρησε κατά 203 μονάδες (-0,44%) στις 46.021. Σήμερα, πρώτη μέρα triple witching και για τη Wall Street, τα futures δείχνουν αρνητική έναρξη, με τον S&P 500 να ελίσσεται πέριξ των 6.600 μονάδων – κοντά στον ΚΜΟ 200 – και αναλυτές να χαρακτηρίζουν τη στιγμή ως «taper tantrum» λόγω της hawkish Fed. Η Goldman Sachs προειδοποιεί για κίνδυνο πτώσης έως 20% στον S&P 500 λόγω της πετρελαϊκής κρίσης.

Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η κρίση εξακολουθεί να κλιμακώνεται χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Το Brent crude κλείνει την εβδομάδα κοντά στα 108 δολ./βαρέλι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει κατάληψη του νησιού Kharg για να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ. Σε εγχώριο επίπεδο, η Scope Ratings αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο – η πιθανότερη έκβαση είναι επιβεβαίωση στο BBB, με κρίσιμο ερώτημα αν θα διατηρηθεί η θετική προοπτική (positive outlook).

Γνώμες ειδικών

Η Goldman Sachs Asset Management (Lindsay Rosner, επικεφαλής fixed income) εκτιμά ότι η Fed θα παραμείνει σε αναμονή, αλλά βλέπει ακόμα «χώρο για δύο μειώσεις κανονικοποίησης» εντός του 2026, αν και αναγνωρίζει ότι η χρονική στιγμή είναι αβέβαιη.

Η Macquarie αντιτίθεται, προβλέποντας ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα είναι αύξηση επιτοκίων – όχι άμεσα, αλλά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027 – λόγω των πληθωριστικών πιέσεων από το πετρέλαιο.

Η Eurobank Equities, σε ανάλυση που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, εξετάζει πώς αλλάζει ο πόλεμος τη σύνθεση αξίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προτείνοντας αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίου με μετακίνηση προς μετοχές ενέργειας και αμυντικούς τίτλους.

Αναλυτές της Fundstrat σημειώνουν ότι «η αγορά αντέδρασε σαν ο Powell να σφίγγει ουσιαστικά την πολιτική», αναφέροντας πάνω από δώδεκα αναφορές σε αβεβαιότητα κατά τη συνέντευξη Τύπου. Ο επόμενος καταλύτης θα είναι «εάν τα εισερχόμενα δεδομένα πληθωρισμού αρχίσουν να δείχνουν αποκλιμάκωση σε αγαθά ευαίσθητα σε δασμούς, πριν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας διαχυθούν ευρύτερα».

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες, η DBRS Morningstar αναγνωρίζει τα ισχυρά κεφαλαιακά «μαξιλάρια» και τη σταθερή ρευστότητα, αλλά προειδοποιεί ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα ενδέχεται να αρχίσουν να μειώνονται εντός του 2026, καθώς αυξάνονται οι διανομές προς μετόχους. Η Optima Bank αναφέρει ότι παρά τη σημερινή πτώση, η Πειραιώς διαπραγματεύεται σε μονοψήφιο P/E με φιλόδοξο σχέδιο διανομής 5 δισ. ευρώ σε μερίσματα μετρητών στην πενταετία, αν και η εκτέλεση αυτού του σχεδίου εξαρτάται κρίσιμα από τη μακροοικονομική πορεία.