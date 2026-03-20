Χωρίς οριστικές αποφάσεις η πρώτη σύσκεψη για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Χωρίς οριστικές αποφάσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη σύσκεψη της κυβέρνησης με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας για τις ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της ανόδου των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων.

Στη συνάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.