1st-blue-heritage-summit-thessaloniki:-Η-Θεσσαλονίκη-πρωταγωνίστρια-στον-διάλογο-για-τη-γαλάζια-και-την-κυκλική-οικονομία

Έπεσε η αυλαία του 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki που διοργάνωσε από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη ο Οργανισμός beyondCSR με την στήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.

Θέμα του συνεδρίου ήταν: «Navigating Innovation at the Geopolitical Crossroads» («Πλοηγώντας την Καινοτομία στα Γεωπολιτικά Σταυροδρόμια»). Το συγκεκριμένο συνέδριο, όπως τονίζει ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας ήταν μόνο η αρχή όσον αφορά τόσο τη συμπερίληψη της Θεσσαλονίκης στην ατζέντα του Blue Heritage Summit, όσο και τη γενικότερη συνεδριακή δράση του ΥΜΑΘ για την ανάδειξη και υποστήριξη της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας της Μακεδονίας και της Θράκης.

Αποστολή στο Βελιγράδι

Το επόμενο βήμα εξωστρέφειας του υπουργείου θα είναι η ευρεία αποστολή που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι με επικεφαλής τον υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης και με τη συμμετοχή παραγωγικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών φορέων στο Βελιγράδι, από τις 30 Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου, σε συνέχεια της αντίστοιχης πρόσφατης πολύ επιτυχημένης αποστολής στη Σόφια. Η αποστολή στην πρωτεύουσα της Σερβίας διοργανώνεται με την υποστήριξη της ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι και του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος.

Δυναμική παρουσία του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου

Στο 1st 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki συμμετείχαν και μίλησαν Επίτροποι της Ε.Ε., οι Υπουργοί Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας, Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού κα. Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών κ. Γιάννης Λοβέρδος, Παιδείας κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μεταφορών και Υποδομών κ. Νίκος Ταχιάος, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Έλενα Ράπτη και Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Δημήτρης Σκάλκος και ο Σύμβουλος Foresight-Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Προεδρία της Κυβέρνησης κ. Μάριος Δαφνομήλης κ.α.

Επίσης συμμετείχαν ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Representative) για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας Πρέσβης κ. Alexandre Stutzmann, η επικεφαλής του Τμήματος Εμπορίου και Επενδύσεων της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα κα. Εβίτα Σουρή, o Kοσμήτορας του Milano Fashion Institute και πρώην Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής της Συμμαχίας του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Μόδα κ. Simone Cipriani, η ιδρύτρια και Πρόεδρος του Art for the World και Επιμελήτρια (Curator) της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του 2013 κα. Adelina von Fürstenberg κ.α.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη ως ομιλητές ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, οι Ευρωβουλευτές κ.κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, και Φρέντης Μπελέρης, ο πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Έλληνας βουλευτής στο αλβανικό Κοινοβούλιο κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων για τα συνδεδεμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. του CERN και τα κράτη μη μέλη του CERN κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής.

Δυναμική παρουσία είχαν επίσης στο Συνέδριο οι παραγωγικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας αλλά και όλης της χώρας, με ομιλητές μεταξύ άλλων την Πρόεδρο του ΣΒΕ κα. Λουκία Σαράντη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ κ. Σίμο Διαμαντίδη, τους Προέδρους του Επαγγελματικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Κυριάκο Μερελή και Μάριο Παπαδόπουλο και τον Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΘ κ. Κωνσταντίνο Μωραϊτίδη, τον Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Αλεξανδράτο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος κ. Παναγιώτη Αναστασόπουλο κ.α.

Εξίσου δυναμική και ενδιαφέρουσα, καθώς έδωσε ειδήσεις, ήταν η συμμετοχή στο Συνέδριο της επιχειρηματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Hellas Gold κ. Χρήστος Μπαλάσκας, ο Γενικός Διευθυντής της Μεταλλεία Θράκης κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της JTI κ. Συμεών Σιδηρόπουλος, η CEO της Navigator Shipping Consultans Ltd. κα Δανάη Μπεζαντάκου, η CEO της Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά κα Έφη Λαζαρίδου, ο CEO της RECO Exports Ltd κ. Αντώνης Σιούλης κ.α.

Το 1ο Blue Heritage Thessaloniki πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της HELMEPA, και των: Πράσινο Ταμείο, CSR Hellas, ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ, Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, Propeller Club και Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Το Συνέδριο είχε επίσης την στήριξη του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και του Think Tank ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Στρατηγικοί Εταίροι ήταν η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Resilient Cities Network και το YES FORUM.

Official Media Partner ήταν ο Όμιλος της Ναυτεμπορικής.