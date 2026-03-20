aύξηση-1,3%-στον-Εμπορικό-Στόλο-τον-Ιανουάριο

Aύξηση κατά 1,3% παρουσίασε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιανουαρίου 2025. Αύξηση κατά 1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου έτους 2025 προς τον Ιανουάριο 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,6% τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2025. Μείωση 2,3% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου έτους 2025 προς τον Ιανουάριο 2024.