bbc:-Οι-νικητές-και-οι-χαμένοι-του-πολέμου-στο-Ιράν,-ποιες-χώρες-ωφελούνται-και-ποιες-πληρώνουν-το-βαρύ-τίμημα

Σε κάθε πόλεμο, όσο και αν φαίνεται ότι κάποιοι κερδίζουν, στην πραγματικότητα όλοι χάνουν. Το τίμημα των εχθροπραξιών πληρώνεται σε ανθρώπινες ζωές, οικονομικές καταστροφές και κοινωνικές αναταραχές.

Ωστόσο, όπως δείχνει η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν χώρες που καταφέρνουν να επωφεληθούν από τις διαταραχές που προκαλούνται στην παγκόσμια αγορά, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC.

Όπως σημειώνεται ο αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι ήδη εμφανής και η κατάσταση αναμένεται να έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία.

Οι «νικητές» του πολέμου

Για πολλές χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να στραφεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο κόσμος παραμένει εξαιρετικά εξαρτημένος από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί πετρελαίου είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν την αύξηση των τιμών και να επωφεληθούν οικονομικά.

Μία από τις χώρες που έχει κερδίσει από την κατάσταση είναι η Νορβηγία, σύμφωνα με το BBC. Από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και οι χώρες της Δύσης επιδίωξαν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό αέριο, η Νορβηγία ενίσχυσε την παραγωγή της και έδειξε την ικανότητά της να καλύψει μέρος του κενού που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια αγορά.

Από την άλλη, ο Καναδάς προσπαθεί να αναδειχθεί ως «σταθερός, αξιόπιστος και προβλέψιμος» παραγωγός ενέργειας. Παρά τις δυσκολίες να αυξήσει την παραγωγή του, η χώρα έχει καταφέρει να κερδίσει μερίδιο από την αυξανόμενη ζήτηση.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η Ρωσία φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη κερδισμένη από αυτήν την κρίση. Η χαλάρωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες έχει επιτρέψει στη Μόσχα να επαναδραστηριοποιηθεί στην παγκόσμια αγορά, την ώρα που οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Ρωσίας στην Ινδία έχουν αυξηθεί κατά 50%.

Εκτιμάται ότι η Ρωσία θα μπορούσε να κερδίσει έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ ορισμένες προβλέψεις μιλούν για τη μεγαλύτερη χρονιά εσόδων από πετρέλαιο από το 2022.

Οι χαμένοι

Αν και οι παραγωγοί πετρελαίου στις ΗΠΑ επωφελούνται από την αύξηση των τιμών, η αμερικανική οικονομία συνολικά δεν είναι αδιάφορη σε αυτή την κρίση.

Οι διαταραχές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, και ιδίως στις περιοχές που ελέγχονται από το Κατάρ, επηρεάζουν εταιρείες όπως η ExxonMobil, ενώ πολλοί Αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου, κυρίως σε περιοχές σχιστολιθικού πετρελαίου, δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή τους.

Η υψηλή κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ τις καθιστά επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες στην άνοδο των τιμών. Από τη θέρμανση των σπιτιών στην κρύα περιοχή του Μιντγουέστ, μέχρι την κατανάλωση καυσίμου το καλοκαίρι, οι Αμερικανοί είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, γεγονός που τους καθιστά εκτεθειμένους στις αυξήσεις τιμών.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες εξαρτώνται από εισαγόμενα καύσιμα, είναι επίσης σε δύσκολη θέση. Η εξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο σημαίνει ότι οι τιμές ενέργειας είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται, προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μειώσεις της οικονομικής ανάπτυξης και αυξήσεις στον πληθωρισμό.

Επίσης, η Ασία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τις προμήθειες πετρελαίου, αντιμετωπίζει επίσης μεγάλες προκλήσεις. Χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ινδία και η Κίνα ανησυχούν για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενεργειακή τους ασφάλεια. Η Νότια Κορέα, η οποία παράγει περισσότερα από τα μισά τσιπ μνήμης του κόσμου, προειδοποιεί για κινδύνους στην παραγωγή της λόγω της αυξανόμενης τιμής καυσίμων και της αναστάτωσης στις αγορές.

Η Ινδία, από την άλλη, εκμεταλλεύεται τις προσωρινές ευκαιρίες για να στραφεί στη Ρωσία, ενώ η Κίνα, έχοντας επενδύσει στην αύξηση των αποθεμάτων της, φαίνεται πιο προστατευμένη από τις διαταραχές στην αγορά.