«Force majeure» κήρυξε το Ιράκ στις παραδόσεις πετρελαίου – Προς τα 113 δολάρια το Brent

Καθεστώς ανωτέρας βίας (force majeure) κήρυξε το Ιράκ σε όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται ξένες πετρελαϊκές εταιρείες.

Η απόφαση έρχεται καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν διακόψει την πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ, εμποδίζοντας τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των εξαγωγών της χώρας, σύμφωνα με πηγές του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου που επικαλείται το Reuters.

Αυτή την ώρα, το WTI κινείται στα 98,81 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,78%, ενώ το Brent στα 112,78 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,8%.

Η κήρυξη ανωτέρας βίας επιτρέπει στο Ιράκ να αναστείλει τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω περιστάσεων που ξεφεύγουν του ελέγχου του, ενώ η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων.