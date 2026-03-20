h-kpmg-international-ανακοινώνει-την-εκλογή-του-gary-wingrove-ως-νέου-ceo

Ο Gary Wingrove θα διαδεχθεί τον Bill Thomas, ο οποίος υπηρέτησε ως Global Chairman and CEO της KPMG International από το 2017.

Η KPMG International ανακοινώνει την εκλογή του Gary Wingrove ως νέου Global Chairman και CEO – στη θέση του Bill Tomas – με έναρξη θητείας την 1η Οκτωβρίου 2026 και διάρκεια τεσσάρων ετών.

Ο Gary Wingrove προτάθηκε από το Global Board της KPMG και εκλέχθηκε από το Global Council έπειτα από μια ολοκληρωμένη και διαφανή διαδικασία επιλογής, που αντικατοπτρίζει τα υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του οργανισμού.

Ο Gary Wingrove είναι μέλος του Global Management Team, κατέχοντας τον ρόλο του Global Chief Operating Officer (COO) της KPMG International. Με περισσότερα από 25 χρόνια στην KPMG, ο Gary Wingrove διαθέτει έναν ισχυρό συνδυασμό στρατηγικής σαφήνειας, επιχειρησιακής πειθαρχίας και ηγεσίας που καθοδηγείται από αξίες.

Έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας (KPMG’s Collective Strategy), προσφέροντας στρατηγική καθοδήγηση και ενισχύοντας τη συνοχή και την επιχειρησιακή της δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπειρία του, η βαθιά γνώση του οργανισμού και η ηγεσία βασισμένη σε αξίες αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη νέα εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας της KPMG.

Ο Gary Wingrove θα διαδεχθεί τον Bill Thomas, ο οποίος υπηρέτησε ως Global Chairman and CEO της KPMG International από το 2017 και οδήγησε την εταιρεία μέσα από μια περίοδο σημαντικού μετασχηματισμού και παγκόσμιας ανάπτυξης, τοποθετώντας τον οργανισμό ως τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο ανάμεσα στις Big Four τα τελευταία δύο χρόνια. Υπό την ηγεσία του, τα παγκόσμια έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 55% από το 2017 και η εταιρεία έχει μεγαλώσει σε περισσότερα από 276.000 άτομα παγκοσμίως.

O Bill Thomas, Global Chairman and CEO, KPMG International, δήλωσε: «Ήταν τιμή μου να ηγηθώ της KPMG τα τελευταία εννέα χρόνια, και είμαι πολύ περήφανος για τον αντίκτυπο που είχε η ομάδα σε όλο τον κόσμο για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία. Είχα το προνόμιο να συνεργάζομαι με τον Gary για περισσότερα από 20 χρόνια. Είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης, και είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία του, η KPMG θα φτάσει σε νέα ύψη τα επόμενα χρόνια».

O Gary Wingrove, νέος Global Chairman and CEO, KPMG International, δήλωσε: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την ευκαιρία να ηγηθώ των 267.000 ταλαντούχων συναδέλφων μας σε όλο τον κόσμο και να βοηθήσω στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν. Η KPMG είναι μια επιχείρηση που θέτει τον άνθρωπο σε προτεραιότητα — υποστηριζόμενη από την τεχνολογία, ενισχυμένη από την κουλτούρα μας και ενοποιημένη από ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών-μελών που επιτρέπει στις ομάδες μας να προσφέρουν την καλύτερη εξειδίκευση της KPMG στους πελάτες όπου κι αν βρίσκονται. Καθώς οι ανάγκες των πελατών εξελίσσονται, δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι θα προσφέρουμε ευελιξία, βαθιά εξειδίκευση και λύσεις με υποστήριξη ΤΝ για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα, τον κίνδυνο και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες με αυτοπεποίθηση. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων προς τον Bill για την ηγεσία, τη φιλία και τη στήριξή του και ανυπομονώ να συνεχίσω να χτίζω πάνω στην ισχυρή βάση που έχει δημιουργήσει».

Η μετάβαση ηγεσίας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο για την KPMG, με τον οργανισμό να συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση του ως ο πιο αξιόπιστος και προτιμητέος πάροχος επαγγελματικών υπηρεσιών διεθνώς.