scope-ratings:-Αμετάβλητη-η-αξιολόγηση-ΒΒΒ-του-ελληνικού-χρέους,-διατηρεί-θετικό-outlook

Στο βασικό σενάριο της Scope, το ελληνικό δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 127% του ΑΕΠ έως το 2030, ενώ ο μέσος ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης για την περίοδο 2025-2030 εκτιμάται σε 1,75%.

Αμετάβλητη στη βαθμίδα ΒΒΒ διατηρεί την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους, καθώς και το θετικό outlook, η Scope Ratings.

Ο οίκος κάνει λόγο για ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, που έχουν θέσει τον λόγο του δημόσιου χρέους σε σταθερή καθοδική τροχιά, καθώς και για ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη μέση διάρκεια, κατά κύριο λόγο σταθερά επιτόκια, σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα και υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα.

Η Scope υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της ισχυρής ευρωπαϊκής θεσμικής στήριξης προς την Ελλάδα, καθώς και την επίδραση της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, που στηρίζει τις επενδύσεις, την ενεργειακή μετάβαση και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Μεταξύ των προκλήσεων για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, οι αναλυτές της Scope προσδιορίζουν το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο όπως εξηγούν παραμένει σημείο ευπάθειας παρά την πτωτική του πορεία, καθώς η βραδύτερη ανάπτυξη και το αυξανόμενο κόστος της γήρανσης του πληθυσμού είναι πιθανό να επιβραδύνουν τη μείωσή του με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, τους διαρθρωτικούς περιορισμούς στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα και οι δυσμενείς δημογραφικές τάσεις και, τέλος, τις εξωτερικές ανισορροπίες, που αποτυπώνονται στα επαναλαμβανόμενα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και στη μεγάλη αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, παράλληλα με μια οικονομία εξαρτημένη από τις υπηρεσίες και εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Στο βασικό σενάριο της Scope, το ελληνικό δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από περίπου 145% του ΑΕΠ το 2025 σε περίπου 127% έως το 2030, με στήριξη, μεταξύ άλλων, από τα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα και τη βελτιωμένη φορολογική συμμόρφωση, ενώ ο μέσος ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης για την περίοδο 2025-2030 εκτιμάται σε 1,75%.

Τα μεγάλα ταμειακά αποθέματα του δημόσιου τομέα και η βελτιούμενη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος ενισχύουν περαιτέρω τη χρηματοπιστωτική ανθεκτικότητα, όπως σημειώνει ο οίκος, που όμως τονίζει ότι οι προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παραμένουν.

Προκλήσεις και Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Scope, ο ρυθμός μείωσης του χρέους μετά το 2030 αναμένεται να επιβραδυνθεί, καθώς η ανάπτυξη θα μετριαστεί, ενώ οι δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού εκτιμάται ότι θα αυξηθούν και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σταδιακά θα ανέβει. Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι ως το 2035 το ελληνικό χρέος θα μειωθεί σταδιακά στο 120% του ΑΕΠ.

Το σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά την ισχυρή ζήτηση για εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών ενέργειας, σε συνδυασμό με μια οικονομική δομή που στηρίζεται στον τουρισμό και στις εισροές εξωτερικών κεφαλαίων.

Η διατήρηση της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα απαιτήσει συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, διατηρήσιμες επενδύσεις και πέραν του χρονικού ορίζοντα του NextGenerationEU, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερων τιμών ενέργειας, ως αποτέλεσμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, θα επιβάρυνε πιθανότατα δυσανάλογα την Ελλάδα, δεδομένης της σχετικά υψηλής εξάρτησής της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

«Η πρόσφατη εισαγωγή προσωρινών πλαφόν στις τιμές υπογραμμίζει αυτή την έκθεση και σηματοδοτεί πιθανούς δημοσιονομικούς κινδύνους αν οι πιέσεις επιμείνουν, αν και η άμεση επίπτωση στον προϋπολογισμό παραμένει περιορισμένη, καθώς τα μέτρα βασίζονται σε περιορισμούς περιθωρίων κέρδους και όχι σε άμεσες επιδοτήσεις» σημειώνει ο οίκος.

Το θετικό outlook αντανακλά την εκτίμηση της Scope ότι κατά τους επόμενους 12-18 μήνες είναι πιθανή μια αναβάθμιση της ελληνικής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν παρατηρηθούν, μεμονωμένα ή σωρευτικά, διατηρήσιμη και ουσιαστική μείωση του λόγου δημόσιου χρέους, βελτίωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης και ισχυρότερη εξωτερική ανθεκτικότητα.

Αντιθέτως, αρνητική επίδραση στην πιστοληπτική αξιολόγηση και το outlook θα έχει, μεμονωμένα ή σωρευτικά, μια πιθανή παύση ή αντιστροφή της πτωτικής πορείας του λόγου δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ ή μια σημαντική επιδείνωση των εξωτερικών ισοζυγίων ή μια νέα αύξηση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα.