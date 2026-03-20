wsj:-Αμερικανικά-πολεμικά-αεροσκάφη-ξεκινούν-τη-μάχη-για-την-απελευθέρωση-των-Στενών-του-Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως θέλουν να εντείνουν τις προσπάθειές του να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, αποστέλλοντας μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν ιρανικά πλοία και ελικόπτερα Apache για να καταρρίψουν drones του Ιράν, όπως αναφέρει η Wall Street Journal σε σημερινό της δημοσίευμα επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εντατικοποίηση της επιχείρησης από το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει στόχο για να μειώσει τις απειλές από το Ιράν το οποίο έχει διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από τις αρχές Μαρτίου. Εάν η απειλή μειωθεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στείλουν πολεμικά πλοία μέσω των Στενών -όπως έχει δεσμευτεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ- και να συνοδεύουν πλοία μέσα και έξω από τον Περσικό Κόλπο, ώστε να «απελευθερωθεί» μεταξύ άλλων το εμπόριο στο πετρέλαιο και τα καύσιμα.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ωστόσο, αναμένεται να χρειαστούν εβδομάδες για να καθαρίσουν οι ΗΠΑ από τα ιρανικά στρατηγικά δίκτυα που έχουν δημιουργήσει σοβαρές αναταράξεις σε ένα στρατηγικό σημείο που εξυπηρετεί το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, αποκάλυψε την επιχείρηση, λέγοντας ότι τα βαριά οπλισμένα πολεμικά αεροσκάφη A-10, γνωστά και ως Warthog, καθώς και τα ελικόπτερα Apache, εκτελούν αποστολές πάνω από τα Στενά ή στην περιοχή της νότιας ακτής του Ιράν.

«Τα A-10 Warthog είναι τώρα ενεργά στο νότιο μέτωπο, πλήττοντας τα γρήγορα επιθετικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ» είπε στους δημοσιογράφους ο Κέιν. Προσέθεσε, δε, ότι τα Apache «έχουν ενταχθεί στη μάχη στο νότιο μέτωπο».

Ο ίδιος δήλωσε ότι κάποιοι σύμμαχοι, χωρίς να τους κατονομάσει, χρησιμοποιούν Apache για να «αντιμετωπίσουν επιθέσεις από drones μίας χρήσης», τα οποία αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει το Ιράν για να πλήξει γειτονικές αραβικές χώρες και την ενεργειακή τους υποδομή στον Περσικό Κόλπο.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια.

Παράλληλα, αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι. Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset MANAGEMENT.