Ένοχος ο Έλον Μασκ για εξαπάτηση μετόχων του Twitter – Κίνδυνος για αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων

Σημαντικό νομικό πλήγμα δέχθηκε ο Έλον Μασκ, καθώς ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ τον έκρινε υπεύθυνο για παραπλάνηση μετόχων του Twitter κατά τη διάρκεια της εξαγοράς των 44 δισ. δολαρίων το 2022, ανοίγοντας τον δρόμο για αποζημιώσεις που ενδέχεται να φτάσουν σε δισεκατομμύρια.

Το σώμα ενόρκων στο Σαν Φρανσίσκο έκρινε ότι δύο από τις δημόσιες δηλώσεις του Μασκ ήταν παραπλανητικές και έριξαν τη μετοχή της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα:

ότι η συμφωνία εξαγοράς είχε τεθεί «προσωρινά σε αναμονή»

ότι τα ψεύτικα ή spam accounts μπορεί να ξεπερνούσαν το 20% των χρηστών

Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τους ενάγοντες, συνέβαλαν στην πτώση της μετοχής, καθώς οι επενδυτές φοβήθηκαν ότι η συμφωνία θα καταρρεύσει ή θα τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση.

Αποζημιώσεις έως και 2,5 δισ. δολ.

Οι μέτοχοι υποστηρίζουν ότι υπέστησαν ζημιές που μπορεί να φτάσουν έως και τα 2,5 δισ. δολάρια, καθώς πούλησαν τις μετοχές τους σε χαμηλότερες τιμές επηρεασμένοι από τις αναρτήσεις του Μασκ.

«Το ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν του δίνει ασυλία», δήλωσε ο δικηγόρος των επενδυτών, τονίζοντας ότι όποιος επηρεάζει τις αγορές με δημόσιες τοποθετήσεις φέρει και την ευθύνη.

«Ένα εμπόδιο στον δρόμο», λένε οι δικηγόροι του

Η πλευρά Μασκ χαρακτήρισε την απόφαση «ένα εμπόδιο στον δρόμο», διαμηνύοντας ότι θα προσφύγει σε έφεση.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι οι ανησυχίες του για τα bots ήταν πραγματικές και ότι δεν υπήρξε πρόθεση εξαπάτησης.

Μια ακόμη δικαστική μάχη για τον Μασκ

Η υπόθεση αφορά επενδυτές που πούλησαν μετοχές Twitter μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2022, περίοδο κατά την οποία η τιμή επηρεάστηκε έντονα από τις δημόσιες δηλώσεις του Μασκ.

Παρά τη συγκεκριμένη απόφαση, οι ένορκοι δεν κατέληξαν ότι υπήρξε συνολικό «σχέδιο εξαπάτησης», περιορίζοντας την ευθύνη του σε συγκεκριμένες δηλώσεις.

Ο Μασκ, που ολοκλήρωσε τελικά την εξαγορά και μετονόμασε την πλατφόρμα σε X, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο νομικών συγκρούσεων με μετόχους — με μικτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα.

–