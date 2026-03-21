Από-ανιχνευτή-ψεύδους-και-συνέντευξη-θα-περάσουν-οι-υπουργοί-στη-Μαδαγασκάρη:-«Ψάχνουμε-κάποιον-να-είναι…-πάνω-από-60%-καθαρός»

Ο πραξικοπηματίας πρόεδρος της Μαδαγασκάρης δήλωσε ότι οι νέοι υπουργοί θα πρέπει να περάσουν από ανιχνευτή ψεύδους, προκειμένου να αποκλειστούν οι διεφθαρμένοι υποψήφιοι.

Η απόφαση του προέδρου Μάικλ Ραντριανιρίνα έρχεται μετά την αποπομπή του πρωθυπουργού και του υπουργικού συμβουλίου στις 9 Μαρτίου, για την οποία δεν έδωσε εξηγήσεις.

Όπως δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολυγράφο για να διεξαχθούν οι έλεγχοι ακεραιότητας του ιστορικού των υποψηφίων».

Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα ανακοινωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Θα μάθουμε ποιος είναι διεφθαρμένος και ποιος μπορεί να μας βοηθήσει, ποιος πρόκειται να προδώσει τον αγώνα της νεολαίας», είπε.

Νέος πρωθυπουργός θα γίνει ο επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς, Μαμιτιάνα Ρατζαονάρισον. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις μόνο με υποψήφιους υπουργούς που θα έχουν περάσει τεστ ανιχνευτή ψεύδους, διευκρίνισε ο Ραντριανιρίνα.

Και για όσους απορούν για τις προδιαγραφές, ο πρόεδρος δεν αναζητεί «κάποιον που να είναι 100% καθαρός, αλλά πάνω από 60%. Με αυτόν τον τρόπο, η Μαδαγασκάρη θα μπορέσει επιτέλους να αναπτυχθεί».

Ο Ραντριανιρίνα, όπως σημειώνει ο Guardian, ανέλαβε την εξουσία έπειτα από πραξικόπημα τον περασμένο Οκτώβριο και εβδομάδες διαδηλώσεων με πρωτοπόρους τους νέους. Ωστόσο, οι νέοι απογοητεύτηκαν γρήγορα από την επιλογή των κυβερνητικών αξιωματούχων, τους οποίους θεωρούσαν μέλη της παλιάς, διεφθαρμένης ελίτ.

Οι νέοι άρχισαν να διαμαρτύρονται πέρυσι τον Σεπτέμβριο, αρχικά ενάντια στις διακοπές νερού και ρεύματος, και στη συνέχεια απαιτώντας πλήρη αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Τουλάχιστον 22 άτομα σκοτώθηκαν τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στις 11 Οκτωβρίου, επίλεκτη στρατιωτική μονάδα, στην οποία ο Ραντριανιρίνα ήταν συνταγματάρχης, τάχθηκε υπέρ των διαδηλωτών. Την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος, Αντρί Ρατζοελίνα, φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα με γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος καιπροορισμό το Ντουμπάι.

Ο Ραντριανιρίνα ορκίστηκε ως προσωρινός πρόεδρος και δεσμεύτηκε να διεξαγάγει εκλογές έως τα τέλη του 2027.

Αν και πλούσια σε φυσικούς πόρους, η Μαδαγασκάρη είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μόλις 545 δολάρια (471 ευρώ) το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η χώρα κατατάχθηκε 148η μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη αντίληψης διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025.